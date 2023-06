Oltre mille ballerini a ‘Dance Expo’ "Abbiamo realizzato un sogno"

Grande successo per Dance Expo, la prima fiera della danza sportiva e dilettantistica che ha visto arrivare in Fiera campioni di altissimo livello, scuole da tutta Italia e tantissimo pubblico. L’evento, organizzato da Ritmo Danza, che ha saputo raccontare il mondo della danza in tutte le sue sfaccettature, coinvolgendo adulti e bambini. "Con grande orgoglio e fatica abbiamo realizzato questa giornata che ha visto partecipare ai vari stage e attività oltre 1.200 ballerini di tutte le età – affermano gli organizzatori – Era un sogno che abbiamo realizzato. Siamo davvero soddisfatti di questa prima edizione". ‘Realizzate i vostri sogni, divertitevi, mettetevi in gioco’ è stato il messaggio che i big hanno lanciato al giovane pubblico, svelando anche qualche piccolo segreto di danza. "È fantastico che si sia organizzato questo evento – dicono Gabriele Goffredo e Anna Matus, otto volte campioni del mondo e tre volte vincitori dei World sport games danze latino americane –. Non c’è mai abbastanza spazio per la danza sportiva, per la quale si affrontano tante difficoltà. E c’è bisogno di continuare a crescere futuri campioni".

In pista anche Vincenzo Mariniello e Sara Casini, bronzo ai campionati europei e del mondo nelle danze latine, Andres Liiliv e Kristin Vaha, sette volte campioni estoni danze standard e Domenico Aliberti e Roberta Cardone, bronzo iridato nello Showdance standard. Una giornata ricchissima di stage, spettacoli ma anche conferenze in cui approfondire il ruolo della famiglia e quello della danza nella crescita e nel benessere dell’individuo, poi ancora, l’area stand e, a sera, i brevetti per gli adulti, la gara di tango, prima della grande serata danzante. "È la prima volta che a Ferrara viene organizzato un evento di questa portata – ha detto l’assessore Angela Travagli – Ringrazio per aver scelto la nostra città. Un grande lavoro che ha attirato qui un gran numero di appassionati".