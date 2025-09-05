Oltre seicento persone ogni sera. La sagra della zucca è un successo

E’ un bilancio estremamente positivo, quello che traccia il presidente della Polisportiva Capitello, Simone Bonazza, al termine della 30esima edizione della Sagra della Zucca svoltasi a Pontelangorino di Codigoro. "Oltre 600 persone a sera per un totale di 3.000 coperti e lunghe file per entrare – afferma il presidente dell’associazione che organizza lo stand gastronomico –, che hanno finito i quasi 50.000 cappellacci con la zucca, frutto di 30 quintali dello squisito ortaggio ai quali si aggiungono alcune centinaia di bottiglie di vino, oltre ai 20 fusti di birra". Nello stand che poteva ospitare fino a 250 posti a sedere hanno operato un centinaio di volontari nelle cinque sere di apertura dello stand, cominciando spesso dalle 18 per finire a notte fonda, ma sempre col sorriso sulle labbra.

"Ringrazio tutti ma in particolare i nostri eccezionali volontari – riprende Bonazza –, commoventi in alcuni casi. Ci sono ragazzi giovanissimi che mi hanno chiesto di poter essere utili come camerieri alla nostra sagra, fantastici e impagabili. Una parte del ricavato come sempre verrà destinato all’acquisto di strumenti scolastici che doneremo alle scuole medie di Pontelangorino dopo aver ascoltato le necessità degli insegnanti". La lotteria ha visto l’estrazione dei seguenti numeri e dei relativi premi. La mini crociera nel Mediterraneo nel prossimo anno la vince il possessore del biglietto numero 1757, il phon professionale al numero 1636, la friggitrice ad aria il possessore dell’860, la parure matrimoniale la vince chi aveva il 228 infine un kit di prodotti professionali è stato aggiudicato dal biglietto 1928.

"Se la sagra ha avuto un grande successo altrettanto lo si può dire della parte dedicata agli eventi che sono stati realizzati – aggiunge Simona Pennini, fra gli organizzatori della manifestazione –: dalla commedia dialettale alla storica gara podistica "Zir dil tre frazion", giunta alla 42ª edizione. Abbiamo dato spazio alle scuole di ballo del territorio ed anche alla sfilata della selezione di 50 abiti da sposa vintage, messi a disposizione da altrettanti abitanti. Il coinvolgimento dei cittadini nella varie proposte durante la cinque serate – conclude Simona Pennini – ha decretato un grandissimo successo di partecipazione che ha dato grosse soddisfazioni a tutti noi organizzatori".

