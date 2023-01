Oltre settanta agenti e militari in strada per l’incendio del Castello

Capodanno senza problemi, anche grazie alla imponente macchina della sicurezza allestita per l’occasione. In occasione della festa, il questore Salvatore Calabrese ha disposto un’intensificazione straordinaria dei servizi di controllo del territorio nelle principali arterie cittadine, al fine di garantire i festeggiamenti in un contesto sicuro e presidiato. Un mirato servizio di ordine pubblico, inoltre, è stato predisposto con ordinanza dello stesso questore, per le manifestazioni nel centro storico, per i festeggiamenti del Capodanno con intrattenimenti, spettacoli e l’incendio del Castello con l’esibizione di artisti e cantanti ed alla presenza di oltre trentamila persone.

Lo spettacolo piro-musicale si è svolto sui quattro lati del Castello Estense, nel sistema di piazza Savonarola, piazza Castello, piazza Repubblica, largo Castello, parte di viale Cavour e di corso Giovecca, parte di corso Martiri della Libertà. Il servizio di ordine pubblico, organizzato a seguito di riunioni tecniche svoltesi in questura e sulla base di accurati piani di safety e security, è stato coordinato dal primo dirigente della polizia di Stato Sergio Russo – coadiuvato da funzionari della questura – e ha visto l’impiego di 26 elementi della polizia di Stato, 24 militari dell’Arma dei carabinieri, sei unità della guardia di finanza e due squadre di rinforzo – dieci appartenenti alla polizia di Stato e dieci alla guardia di finanza – assegnati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, per un totale di 76 operatori delle forze dell’ordine, oltre a quelli impiegati per i rinforzati servizi di controllo del territorio in città.

Il servizio è stato integrato con l’impiego, da parte degli organizzatori, di 116 addetti alla sicurezza e dalla presenza di una congrua aliquota di appartenenti alla polizia municipale per i servizi di specifica competenza tra i quali quelli inerenti l’attuazione del piano di viabilità. Nel corso della serata non si sono registrati problemi di ordine pubblico. Ecco quindi che anche quest’anno la macchina della sicurezza ha saputo garantire una serata di festa serena e senza gravi conseguenze, sotto nessun punto di vista. Un successo dovuto all’impegno dei tanti operatori schierati in strada, che hanno saputo gestire un evento che ha attirato nella città estense un numero considerevole di spettatori.