Oltre un milione di euro per rinnovare la Coop in viale della Resistenza

Ci sarà domani mattina, alle 9 per l’inizio della cerimonia del taglio del nastro della Coop in Viale della Resistenza, 25, a Codigoro, completamente rinnovata con un investimento da parte della Cooperativa di oltre 1 milioni e100mila euro. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Alice Sabina Zanardi mentre per Coop Alleanza 3.0, il presidente, Domenico Livio Trombone, il vicepresidente vicario, Andrea Volta e la direttrice generale, Milva Carletti. Aperto nel 1988 con un’inaugurazione che vide sul palco alcune ballerine del gruppo "Cacao Meravigliao" direttamente dal programma televisivo condotto da Renzo Arbore e una folla ci codigoresi, aveva probabilmente bisogno di lavori di restyling. L’intervento è cominciato agli inizi di febbraio ed ha comprato naturali disagi per i residenti attorno alla struttura e qualche difficoltà dei clienti in un periodo nei quali spesso i banconi freezer e scaffali vari che si spostavano da una settimana all’altra con i relativi prodotti esposti. Piccoli problemi che da domani saranno superati per la nuova collocazione degli scaffali e spazi più luminosi, ma anche innovazioni con la possibilità di fare la spesa, più veloce con l’app Salvatempo Coop grazie alla quale scansioni i prodotti con il tuo smartphone e paghi direttamente in app, o alla cassa. Ci sono anche quattro casse dove il cliente può pagare la spesa in piena autonomia e con più risparmio di tempo e sono previsti diversi sconti nel periodo iniziale dell’applicazione Salvatempo. "I lavori e il relativo investimento - spiega una nota - rappresentano l’impegno della Coooperativa per offrire ai quasi 3.000 soci di Codigoro e a tutta la comunità un presidio adeguato che risponda alle nuove esigenze di consumo.

cla.casta.