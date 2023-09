Oltre un milione per i lavori pubblici: "Investiremo su scuole e strade"

Ritocco ai lavori pubblici con l’aggiunta di 1 milione e 170 mila euro che entrano nel bilancio. 338 mila euro arrivano da concessione edilizie e 657 mila euro da maggiori finanziamenti per la ricostruzione. C’è quanto basta per investire in quello che serve. L’ha deciso giovedì sera il consiglio comunale. "Queste somme a disposizione vengono dirottate su oltre venti diversi interventi o progetti, così da rimodulare i costi previsti oppure da migliorare la qualità delle lavorazioni – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi –. Dalle scuole agli altri edifici pubblici, dal patrimonio comunale alle strade, sino alla sicurezza e ai cantieri post-sisma già avviati". 175 mila euro, vengono destinati come secondo stralcio per coprire gli interventi urgenti di protezione civile necessari a seguito della tromba d’aria del 17 agosto dello scorso anno. "Passo dopo passo – ha sottolineato il sindaco Simone Saletti - tra i fondi della protezione civile e i rimborsi assicurativi, arriveremo a risolvere ogni singolo danno causato dal tremendo fortunale". Aumentano i costi ed è necessario aumentare le cifre messe a disposizione su cantieri che sono già in corso:"Sugli interventi di ricostruzione post-sisma – hanno spiegato - vengono adeguati ai nuovi prezzari ben cinque cantieri, tutti attualmente in corso, assegnati a una ditta oppure giunti a progettazione definitiva: dal Ponte Rana-Bononi al cimitero del Capoluogo, che aggiungono rispettivamente 228 e 162 mila euro, passando per il Municipio con l’aumento di 70 mila euro, per la Casa del Custode con altri 121mila euro e infine per il ponte in muratura di Santa Bianca con altri 75 mila euro".

Claudia Fortini