Omaggio a Baglioni tra musica e danza

Una serata da non perdere quella in programma oggi alle 21.30 all’arena di palazzo Bellini di Comacchio, un’anteprima nazionale per uno spettacolo unico nel suo genere nell’ambito del cartellone della Comacchio Summer Experience. ‘Strada facendo’ non è un semplice omaggio a Claudio Baglioni, ma un vero e proprio viaggio tra i suoi brani più belli e significativi tra musica, parole, immagini e danza. Canzoni che hanno accompagnato più di una generazione di giovani e meno giovani, una realtà musicale che dagli anni ‘70 continua ancora oggi ad affascinare e coinvolgere un pubblico di ogni età. Lo spettacolo, promosso da Made Eventi, sarà animato da un corpo di ballo di sei elementi che darà vita ai brani eseguiti, riproponendo le stesse coreografie dell’indimenticabile spettacolo di Claudio Baglioni all’Arena di Verona del 2018. Ospite d’eccezione della serata la coreografa Silvia Bottoni titolare di Jazz Studio Dance, scuola ferrarese che quest’anno festeggia quarant’anni di attività, che ha curato le coreografie dello spettacolo. Sul palco sei musicisti altrettanto straordinari, Michele Mud Negrini (voce e chitarra acustica), Luca Longhini (chitarre), Enrico Trevisani (basso e contrabbasso), Nicola Morali (tastiere), Corrado Calessi (tastiere) e Stefano Peretto (batteria).