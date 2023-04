Omaggio a Baratella. Sfogliando il volume ’Cosmè Tura’

Arte, oggi l’omaggio al compianto artista Paolo Baratella. A palazzo municipale la presentazione del suo libro dedicato a Cosmè Tura.

Annunciato nel corso di un incontro alla biblioteca Ariostea il 31 maggio, è uscito il libro di Paolo Baratella, recentemente scomparso e pianto dalla sua Ferrara. Il libro si intitola ‘Cosimo Tura’, è edito dalla Ghirlandina edizioni, curato dallo storico dell’arte Lucio Scardino, ed è dedicato al maestro dell’officina ferrarese del Quattrocento. Il volume – come anticipato sabato 4 marzo all’inaugurazione del IX Premio Fondazione Vaf, che ha omaggiato Baratella – sarà presentato oggi alle 16 nella sala dell’Arengo a palazzo Municipale, a Ferrara. Un luogo particolarmente significativo per il maestro Baratella che – come spiega Scardino – "amava raccontare come il ciclo di affreschi qui presente, di Achille Funi, geniale frescante novecentista, dedicato al Mito di Ferrara, fosse stato decisivo nella sua scelta di dedicare la vita all’arte e continua fonte di ispirazione". La presentazione del libro sarà introdotta da un intervento dell’assessore alla cultura del Comune Marco Gulinelli a cui farà seguito la relazione del professor Scardino. Sarà presente anche la figlia dell’autore, Silvia Baratella, con i rappresentanti della casa editrice Ghirlandina Augusto Medici e Catia Paolillo.