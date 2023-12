Omaggio a Bassani al Centro studi. Al via con letture da ‘l’Airone’

L’opera di Giorgio Bassani rivive a Ferrara con una serie di eventi che, fino a fine anno, offrono la possibilità di far conoscere più da vicino il mondo del grande scrittore. Quest’anno la Regione ha accolto favorevolmente la candidatura, presentata dal settore Cultura e Turismo del Comune, del Centro Studi Bassaniani per l‘assegnazione del marchio ‘Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’, concedendo un contributo per le iniziative di valorizzazione. È stato quindi previsto un programma di visite alle suggestive stanze del Centro Studi Bassaniani di via Giuoco del Pallone 15, che prevedono anche la realizzazione di reading dedicati a Giorgio Bassani a cura dell’Associazione Ferrara Off. Oggi alle 18.30, con repliche alle 20.30 e alle 10.30 di domani, verrà proposto al pubblico ‘Il richiamo dell’airone’ con brani scelti da ‘L’airone’ a cura di Giulio Costa e Margherita Mauro.

Il Centro Studi Bassaniani, istituito dal Comune nel complesso architettonico di Casa Minerbi-Dal Sale in seguito alle donazioni della fondatrice e curatrice del centro, Portia Anne Prebys, raccoglie un patrimonio costituito da circa 7.500 cartelle con scritti su Bassani, in 18 lingue, ottomila articoli, duemila foto catalogate, circa mille cartelle con scritti di Bassani da varie fonti. L’omaggio al celebre autore ferrarese ritorna anche a fine anno, sempre al Centro Studi che venerdì 29 (alle 18.30 ed alle 21) e sabato 30 dicembre alle 10.30, celebrerà la conclusione del 2023 accogliendo il pubblico per visite guidate e reading dal titolo ‘Interni bassaniani’.