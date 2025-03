Omaggio a Bassani . Cinque storie ferraresi, un pomeriggio di studi

Alla fine del febbraio del 1955, Giorgio Bassani scriveva le ultime frasi di ‘Una notte del ‘43’ (il racconto che chiude le Cinque storie ferraresi) con cui nel 1956 vinse il Premio Strega. Oggi, 70 anni dopo, nel giorno del compleanno dello scrittore, la città di Ferrara è pronta a celebrare quel momento, grazie agli sforzi della Fondazione Giorgio Bassani, che nella Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea ha organizzato un pomeriggio di studi e approfondimenti. ‘Omaggio a Bassani. A settant’anni dalla chiusura delle Cinque storie ferraresi’, è il titolo dell’evento che raduna a Ferrara esperti provenienti da tutta Italia – Bologna, Parma, Pavia…– e persino dalla francese Grenoble (la cui università, insieme a quella di Bologna, patrocina la giornata), come a voler rendere il senso universale di un’opera, le Cinque storie ferraresi, dalla copertina (e solo dalla copertina) così provinciale.

"La letteratura di mio padre – afferma Paola Bassani, presidente della Fondazione – sembra provincialissima e invece parla di tutto il mondo. Le Cinque storie ferraresi sono il primo immenso gradino della letteratura di Bassani: una presa di posizione contro il suo presente, contro un’Italia che fa finta di non sapere. Una visione antifascista che, attraverso Ferrara, parla di tutta l’Italia". Il testo è anche una vicenda "di famiglia. E infatti, in locandina, abbiamo messo una foto di mio padre che dà un bacio a mia madre. Io e mio fratello Enrico, ancora bambini, seguivamo mio papà in tutto quello che scriveva: eravamo i suoi interlocutori". "Nel 2025 abbiamo deciso di organizzare una giornata dedicata alla fine della stesura delle Cinque storie ferraresi, avvenuta nel 1955", aggiunge Angela Siciliano (università di Parma), coordinatrice del pomeriggio bassaniano.

"Abbiamo cercato di conciliare il compleanno di Bassani con questo evento molto importante: nel 1955, infatti, Bassani chiude una stagione di scrittura e riscrittura dei testi, durato quasi vent’anni, in cui elabora stile e poetica e rielabora un’esperienza personale". I relatori, quindi, "proporranno una prospettiva centrata sull’officina di Bassani. Vogliamo mostrare come Bassani elabori i testi in questa gestazione ventennale: infatti, sono stati chiamati esperti che che hanno studiato e scritto sui singoli racconti, come Marco Antonio Bazzocchi, Domenico Scarpa, Cristiano Spila, Valter Leonardo Puccetti e io stessa. Cinque storie per cinque relatori. Quindi Enzo Neppi farà una relazione sulla struttura del libro ed Eraldo Affinati, che è uno scrittore, ci fornirà un punto di vista interessante: quello di uno scrittore che parla di un altro scrittore".

Il pomeriggio si aprirà alle 15:30 e terminerà con la presentazione della mostra ‘La Biblioteca di letteratura di Giorgio Bassani: una collana per Feltrinelli’, curata da Marcello Azzi. I lavori si potranno seguire anche a distanza, al link https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg.