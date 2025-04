Omaggio a Gordon, icona jazz d’America. Sul palco Erj Orchestra

Un’orchestra al servizio del jazz sul palco di un locale vigaranese. Cose che non si vedono tutti i giorni. Eppure saranno proprio undici gli elementi che suoneranno nel prossimo concerto organizzato dal Gruppo dei 10, nell’ambito della rassegna battezzata Tutte le Direzioni in Winter & Springtime.

Dexter Calling… ERJ Orchestra è il titolo dell’evento che si terrà, allo Spirito di Vigarano Mainarda, oggi, il terzo venerdì di fila di concerti, prima della pausa pasquale. Per l’occasione, il locale trasformerà i propri spazi al fine di ospitare, appunto, l’Emilia-Romagna Jazz Orchestra (ERJ Orchestra), che suonerà per omaggiare un’icona del jazz internazionale, Dexter Gordon, iconico sassofonista jazz americano, noto per il suo stile distintivo e la sua presenza scenica carismatica. Oltre ad aver contribuito a definire il suono del jazz moderno, Dexter ha recitato nel bellissimo film di Bertrand Tavernier "Round Midnight" del 1986 aggiudicandosi anche una nomination agli Oscar. A cimentarsi nel lavoro sui brani interpretati da Dexter, è stato il pianista e arrangiatore Michele Francesconi, che si è voluto avvalere del solismo maturo ed espressivo di uno dei più importanti sassofonisti mainstream italiani: Piero Odorici. Gli arrangiamenti sono scritti per la ERJ Orchestra, una delle più belle realtà stabili degli ultimi anni, una formazione di 10 elementi fondata nel 2019 dal sassofonista bolognese, insieme al trombonista Roberto Rossi come orchestra stabile del jazz club Camera Jazz di Bologna. Nel repertorio troviamo sia alcuni celebri standard che Dexter amava interpretare, come Secret Love e I’m a fool to want you, sia composizioni originali dello stesso, come King Neptune, Tivoli e Montmartre. La registrazione su cd di questo lavoro è prevista per il 2026. La formazione che si esibirà allo Spirito è composta, oltre che da Piero Odorici (sax tenore) e Michele Francesconi (pianoforte), anche da Canio Coscia (sax alto), Fabio Petretti (sax tenore), Michele Vignali (sax baritono), Michele Tedesco (tromba), Riccardo Catria (tromba), Roberto Rossi (trombone), Giancarlo Giannini (trombone), Stefano Senni (contrabbasso), Stefano Paolini (batteria). Appuntamento oggi, a partire dalle 20 (cena e a seguire concerto). Per prenotazioni è necessario telefonare al numero

ð 0532436122.