Omaggio a Italo Calvino

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, la biblioteca Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) ospiterà oggi alle 17 uno spettacolo musicale per voce recitante, violino e chitarra a cura dell’ensemble ’Città invisibili’. In programma letture tratte da ’Le città invisibili’ e brani per violino e chitarra.