Omaggio a Lamborghini "Tre giorni per un mito"

di Laura Guerra

Con la cerimonia dello scoprimento della targa sulla casa natale di Ferruccio Lamborghini a Renazzo e la sfilata delle auto al carnevale di Cento, si è svolta la tre giorni del Lamborghini Days voluto dal Lions di Cento e organizzato insieme a Comune, Teatro, Manservisi Eventi e Cinepark. Ora, sulla facciata della casa di via Vespucci 3, la targa indicherà a tutti il luogo dove il genio automobilistico nacque per poi esprimersi e diventare simbolo. "L’idea di questa tre giorni è nata un anno fa per poter celebrare i 30 anni dalla scomparsa di Ferruccio, che fu anche il primo presidente del Lions centese – ha detto l’attuale presidente Adriano Orlandini – e di questo ne andiamo fieri. La molla che ha fatto scattare l’idea è che proprio nella sua terra il suo nome rischiava di finire nell’oblio. Per la seconda metà dell’annata, per le celebrazioni dei 60 anni dall’apertura della prima fabbrica di auto, stiamo già pensando ad altri eventi".

La tre giorni è iniziata con la proiezione del film ‘Lamborghini the man behind the legend’ alla Pandurera, alla presenza del giovane e talentuoso attore che ne ha vestiti i panni passandoli poi a Frank Grillo. "Un momento emozionante – ha detto Romano Reggiani – è stato certamente la scena della morte della madre mentre lo dava alla luce. Lui c’era. Come rispondo alle critiche al film? Che non è un documentario ma un film per il cinema che ha scelto di raccontare i sentimenti e le relazioni umane". La tre giorni è proseguita con una cena con assaggi di i vini della tenuta Lamborghini. "State onorando mio padre, rendendo merito a questo centese famoso in tutto il mondo – ha detto Tonino Lamborghini, il figlio di Ferruccio – Il film non risponde completamente al vero ma è un film, non un documentario. Ho lavorato molto per questo, mettendoci anche faccia e soldi. Non è così facile trovare un produttore mondiale, ma l’ho fatto per rendere onore a mio padre". La serata ha visto anche la presentazione del libro del giovane mantovano Francesco Ponti ‘Una carioca per tutti’, sulla nascita del trattore e di una Italia che si tirava su le maniche. "Un’iniziativa che celebra questo grande italiano che arriva dalla nostra terra" sono le parole del sindaco Edoardo Accorsi al termine della tre giorni.