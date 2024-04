Omaggio a Mastroianni e Symeoni. Un murales per il pittore del cinema

‘Permette, Sandro Symeoni’. È questo il titolo dell’installazione artistica svelata ieri a Migliarino e che celebra il pittore di cinema originario della località del Comune di Fiscaglia. L’opera di oltre 50 metri quadri, realizzata da Luca Siano (fondatore dell’archivio Sandro Simeoni ed esperto di cartellonismo cinematografico), è un omaggio non solo a Simeoni, ma anche all’attore Marcello Mastroianni, del quale ricorre quest’anno il centesimo anniversario della nascita. L’installazione, infatti, si ispira alla pellicola ‘Permette, Rocco Papaleo’ di Ettore Scola e a spiccare è proprio la figura di Mastroianni che porge la mano per presentarsi. Una posa che sembra accogliere visitatori e turisti nel paese, che da tre anni è sede del festival dedicato a Sandro Simeoni in corso in questi giorni. A scoprire l’opera, lo stesso artista Luca Siano, affiancato dal sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi e dall’attore Stefano Muroni, fondatore di Ferrara-La Città del Cinema, dinanzi a cittadini curiosi di poter ammirare la grande installazione posizionata su un edificio all’angolo tra via Roma e via Robustini. "Una gigantografia fedele ad un’opera che si trova nell’archivio Simeoni, quella ritratta nell’installazione – come ha ricordato il primo cittadino –. Un’opera dai colori molto accesi che vuole essere anche un messaggio di benvenuto per tutti coloro che verranno a visitare la nostra cittadini". Siano ha spiegato i contenuti dell’opera, "unica a livello nazionale, realizzata su kerlyte, un materiale indistruttibile".