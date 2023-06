Omaggio a Mazzanti Basell dedica un viale al chimico scomparso

LyondellBasell ha commemorato la figura del ricercatore e scienziato Giorgio Mazzanti, scomparso lo scorso maggio, all’età di 95 anni. Mazzanti, laureato in chimica fisica all’Università di Firenze nel 1951, poco prima di compiere 23 anni, è stato – insieme a Giulio Natta e Piero Pino – coinventore del polipropilene isotattico, il materiale che valse nel 1963 a Natta il premio Nobel per la chimica, ancora oggi unico Nobel per la chimica in Italia. Grazie alla collaborazione con la Montecatini, il polipropilene viene prodotto e commercializzato con il nome Moplen, nel 1957. Un materiale straordinario che di lì a poco avrebbe cambiato le abitudini degli italiani; il polipropilene viene utilizzato in diversi settori dall’imballaggio alimentare all’agricoltura e al medicale, dal tessile all’automobile, grazie alle sue caratteristiche di leggerezza, resistenza al calore, ottime proprietà meccaniche, facile da lavorare e modellare.

LyondellBasell, "operando nello spirito di gruppo di Natta, per il quale la scienza chimica era un tutto unico, ha continuato a produrre innovazione, con nuovi catalizzatori e nuove tecnologie e oggi, a distanza di quasi settant’anni dell’invenzione di questo materiale, l’azienda è in grado di ripercorre il percorso inverso trasformando i rifiuti di plastica in nuova materia prima da utilizzare al posto della materia prima fossile per la produzione di nuove poliolefine". Per ricordare il ricercatore e lo scienziato, all’interno del centro ricerche dell’azienda gli è stato intitolato un nuovo viale. Basell è leader nell’industria chimica globale. Attraverso tecnologie avanzate e investimenti mirati, è impegnata in prima linea nella creazione di un’economia circolare e a basse emissioni di carbonio. In tutto ciò che fa, mira a creare valore per i propri clienti, per gli investitori e per la società. In qualità di uno tra i maggiori produttori mondiali di polimeri e leader nelle tecnologie delle poliolefine, sviluppa, produce e commercializza prodotti per applicazioni che vanno dalla mobilità sostenibile alla sicurezza alimentare, dall’acqua pulita all’assistenza sanitaria qualificata.