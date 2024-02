Omaggio ai grandi compositori. Si parte con la sonata di Debussy

I concerti cameristici della stagione 2023/2024 di Ferrara Musica proseguono oggi con uno degli appuntamenti più attesi, che vedrà protagonisti il celebre violinista Vadim Repin e il pianista Nikolai Lugansky, artista di straordinaria profondità e versatilità. Artisti acclamati in tutto il mondo, formano da tempo un duo affiatato e rodatissimo. Al Teatro Abbado, inizio alle 20.30, accompagneranno il pubblico in un omaggio a tre importanti compositori, le cui Sonate hanno ridisegnato la concezione del duo violino-pianoforte: Franck, Debussy e Grieg. Già ospite di Ferrara Musica nel 2007 e 2011, Vadim Repin, nato in Siberia, a 11 anni ha vinto tutte le categorie del concorso “Wienawski”, a 17 è stato il più giovane vincitore di sempre del Concorso “Reine Elisabeth” di Bruxelles e da allora si è esibito con le orchestre e i direttori più importanti del mondo. Suona il violino ‘Rode’ di Antonio Stradivari del 1733. Si tratta di un debutto a Ferrara per Nikolai Lugansky, nato a Mosca, vincitore dei concorsi “Cajkovskij”, “Bach” e “Rachmaninov”, pianista di straordinaria profondità e versatilità, definito dalla rivista Gramophone come “l’esecutore più innovativo e fulmineo dei nostri tempi”. II programma prende l’avvio con la Sonata per violino e pianoforte in sol minore di Debussy: scritta durante la prima guerra mondiale dal compositore già molto malato, rappresenta nelle sue intenzioni un manifesto di orgoglio nazionale, una reazione al dominio della cultura tedesca, un recupero delle tradizioni nazionali attraverso la citazione delle atmosfere clavicembalistiche di Couperin e Rameau. Seguirà la Sonata per violino e pianoforte n. 3 di Grieg, composta tra 1886 e 1887, e da lui stesso definita come quella "proiettata verso un orizzonte più vasto". Dominata da tinte cupe e drammatiche, rimane la più popolare ed affermata delle tre Sonate scritte per questa formazione, ed è costruita su melodie e ritmi popolari norvegesi. Debuttò a Lipsia con Grieg al pianoforte insieme al noto violinista Adolph Brodsky. Nella seconda parte Repin e Lugansky interpreteranno la Sonata per violino e pianoforte in la maggiore di Franck. Scritta nel 1886, fu dedicata al grande virtuoso Eugène Ysaye. Biglietti da 3 a 25 euro. Il concerto è compreso negli abbonamenti Large e Piano Chamber. Riduzione del 50% per i giovani entro i 30 anni, biglietto a 5 euro per gli universitari; 3 euro per gli allievi di Conservatorio.