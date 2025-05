Omaggio al Duca, la chiusura con San Giorgio e Santo Spirito

È iniziato maggio, il mese del Palio, con le attesissime gare finali fissate sul calendario il 31 maggio (sabato sera). Giovedì mattina, con gli spettacoli di Borgo San Giorgio e del rione Santo Spirito, si sono conclusi gli omaggi al duca delle contrade (causa maltempo, il 13 aprile sono saltati quelli di Borgo San Luca e di San Benedetto). Come consuetudine, ognuna ha proposto uno spettacolo inedito e originale, nel quale è stato raccontato da centinaia di figuranti in costume un aspetto o un aneddoto particolare della vita e della cultura del ducato d’Este in epoca rinascimentale. Ma lo spettacolo del Palio è appena all’inizio.