Omaggio al poeta Eliot, Camilla Battaglia in scena al Torrione

Oggi, alle 21 al Torrione, Istantanea presenta ’Perpetual Possibility’, progetto in solo della cantante Camilla Battaglia dedicato al poeta T. S. Eliot. Anticipa il concerto l’aperitivo a buffet, lo segue la jam session. Perpetual Possibility è una performance intima, pensata come un racconto sonoro dedicato ai versi dei Quattro Quartetti del poeta T.S. Eliot. L’esibizione si svolge quasi completamente al buio, dove voce e suoni accompagnano l’ascoltatore in un percorso di immagini introspettive legate alla struttura musicale e concettuale della raccolta poetica.

