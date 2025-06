Omaggio al prof Florio Ghinelli. Note nel giardino della prefettura

Primario di Infettivologia all’ospedale Sant’Anna, direttore sanitario e presidente di Avis Provinciale, vicesindaco del Comune di Ferrara e presidente dell’orchestra ‘Gino Neri’. Ferrara rende omaggio a Florio Ghinelli, domani alle 21, nel giardino della prefettura. Il concerto gratuito organizzato da Avis e l’orchestra ‘Gino Neri’. Protagonisti una quarantina di artisti che si esibiranno con strumenti a plettro. Un momento per ricordare anche Riccardo Rizzardi, collaboratore Avis scomparso di recente. "L’impegno di Avis e dell’orchestra – afferma l’assessore Cristina Coletti – per ricordare due grandi figure". "Florio era un mio vecchio amico – sottolinea il prefetto Massimo Marchesiello – e proprio per questo ho chiesto di organizzare il concerto in sua memoria in prefettura". Il presidente di Avis comunale Alessandro Cattabriga: "Florio è stato fondamentale per Avis, siamo onorati di poterlo ricordare". ‘Avis ama la musica’, è il motto con cui il responsabile dei rapporti istituzionali di Avis Provinciale Sergio Mazzini ha voluto ricordare uno dei suoi amici più stretti, con cui ha lavorato per 50 anni. La presidente di orchestra ‘Gino Neri’ Rosa Luna Codecà sottolinea: "Il programma musicale tiene conto di due ricorrenze: l’80° dalla morte di Mascagni e il 125° dalla morte di Verdi. Avremo brani di entrambi i compositori ed altri scelti dal nostro vasto repertorio".

Riccardo Fattorini