Omaggio al sacrificio di Carmine della Sala: "Esempio di coraggio"

Pontelagoscuro ricorda Carmine Della Sala. Nella mattinata di ieri si è tenuta la cerimonia del 52esimo anniversario della barbara uccisione dell’appuntato dei carabinieri, avvenuta durante una rapina l’11 gennaio 1973. La commemorazione è iniziata con la messa celebrata da don Giuseppe Grigolon, cappellano militare della legione carabinieri Emilia-Romagna e dal parroco don Luciano Domeneghetti. In prima fila, insieme alle autorità e al comandante provinciale dell’Arma, colonnello Alessandro Di Stefano, anche i figli di Della Sala. A rappresentare il Comune l’assessore, Cristina Coletti, mentre per la Provincia era presente la consigliera Diletta D’Andrea. Alla cerimonia anche le associazioni civili e militari, una rappresentanza degli alunni della scuola primaria ‘Carmine Della Sala’ di Pontelagoscuro, con vicepreside e docenti. Al termine la commemorazione, con il suono del Silenzio e la deposizione della corona ai piedi del monumento eretto in memoria del militare in piazza Buozzi. "Ancora oggi Carmine Della Sala – ha ricordato Coletti – incarna i valori di lealtà, coraggio e dedizione che caratterizzano l’Arma dei carabinieri. La sua memoria ci ricorda perennemente il grande impegno profuso ogni giorno sul territorio dalle forze dell’ordine, per la tutela dei nostri cittadini. Ci stringiamo attorno alla famiglia Della Sala, certi che lo spirito di sacrificio del loro caro Carmine sia un esempio, anche ai giorni nostri". A seguire gli alunni hanno consegnato un disegno ai due figli del compianto appuntato. Stefano Bottoni, artista e fondatore del Ferrara Buskers Festival, ha concluso con una canzone in memoria di Della Sala (dal titolo ‘La leggenda’): il testo è stato incorniciato e donato alla piccola Clarissa (8 anni), la più piccola della famiglia del carabiniere.