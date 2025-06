Omaggio alla fantasia e ai grandi ideali: sul palco arriva ‘Quijote!’

Lo storico spettacolo di piazza di Teatro Nucleo, Quijote!, ritorna nella sua città d’origine con un’anteprima straordinaria che inaugura la tournée estiva 2025. Dopo aver incantato oltre 400 piazze nel mondo, dall’Europa all’America Latina, fino all’Asia, lo spettacolo si prepara a viaggiare per la Germania al 17esimo Internationales straßentheater festival di Holzminden, per poi proseguire in Italia con tappe tra Calabria, Emilia-Romagna e Piemonte. Stasera alle 21.30, al centro sociale Il Quadrifoglio di Pontelagoscuro, Chisciotte e Sancho saliranno in sella ai loro improbabili destrieri meccanici per lanciarsi in mirabolanti avventure.

Con la regia di Natasha Czertok e Horacio Czertok, il celebre romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra ‘Don Chisciotte della Mancia’, prenderà vita in una festa teatrale dove si inseguono e fondono tragedia e commedia, con in scena lo stesso Czertok nei panni di don Quijote, il suo scudiero Sancho Panza interpretato da Giovanna Latella, e i popolani, Lisa Bonini, Martina Fileccia, Martina Mastroviti e Adokou Kokouvi Zambè, che irridono i sogni del cavaliere della triste figura, attraverso una danza continua, dove si intrecciano elementi del folklore con acqua, fuoco e pirotecnica.

Quijote! è un omaggio alla fantasia e all’immaginazione, dedicato a tutti coloro che hanno vissuto e vivono per affermare le proprie verità. Il vecchio che diventa pazzo a furia di leggere ed il suo maleodorante scudiero, furono creati per essere facile bersaglio di scherzi crudeli. Ma, se si approfondisce, accantonando lo spasso castigliano, si riesce ad interpretare la storia in un senso satirico assai diverso.