Omaggio alla memoria. L’aula magna nel nome del professor Donato

L’Università di Ferrara ha dedicato una giornata speciale alla memoria del professor Fabio Donato, ordinario di economia aziendale, scomparso nel 2023, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di colleghe, colleghi, studentesse, studenti e di tutta la comunità accademica.

In un gesto carico di significato, ieri alle 10, l’aula magna del dipartimento di economia e management (via Voltapaletto, 11), è stata intitolata alla memoria del professor Donato, alla presenza della Rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti, del direttore del dipartimento di Economia e Management Massimiliano Mazzanti, dei familiari del professor Donato e di numerosi colleghe e colleghi docenti e del personale tecnico amministrativo che avevano lavorato e collaborato con il professor Donato nel corso della sua carriera accademica. Un’iniziativa che ha rappresentato non solo un tributo alla sua figura, ma anche un invito per studentesse, studenti e future ricercatrici e ricercatori a seguire le sue orme, impegnandosi con passione per contribuire a una società migliore attraverso il sapere. La giornata è poi proseguita con il convegno ‘Il ruolo dell’università e delle istituzioni, italiane e comunitarie, per la ricerca e l’alta formazione’, dedicato ai principali temi delle innumerevoli attività di ricerca svolte dal professor Donato nell’Ateneo Estense. "Fabio Donato non era solo un accademico di spicco, era un mentore e un amico, capace di ispirare e motivare chiunque avesse il privilegio di lavorare al suo fianco – ha affermato la Rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti –. La sua visione innovativa ha guidato tanti nel percorso accademico e professionale, e il suo impegno per una ricerca di qualità ha lasciato un segno indelebile". "Abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa in segno di riconoscimento per il prezioso lavoro svolto dal professor Donato sia nell’ambito della didattica, che in quello della ricerca – ha commentato il direttore del Dipartimento di Economia e Management di Unife Massimiliano Mazzanti –. Questo convegno rappresenta un momento di riflessione sulla sua eredità".

A portare una riflessione sull’importanza della ricerca e dell’istruzione superiore Patrizio Bianchi, Professore Emerito di Unife, Gianluigi Consoli, Direttore Generale della Direzione Generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione del Mur, Evgeni Egveniev, Ex diplomatico della Rappresentanza permanente della Repubblica di Bulgaria dell’Ue, Stefano Pisotti, vice rappresentante permanente d’Italia presso l’Onu e le altre Organizzazioni internazionali a Ginevra e Dario Franceschini, senatore, intervenuto in collegamento.