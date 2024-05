Omaggio alle melodie da cabaret. MiXXer, due giorni di concerti

Al via il festival miXXer con oltre settanta musicisti. Un appuntamento ideato e organizzato dal conservatorio Frescobaldi che giunge alla XVII edizione e avrà luogo il 24 e 25 maggio in diversi luoghi della città tra cui la Sala della Musica, il Ridotto del teatro Comunale, la Pinacoteca e il loggiato di palazzo dei Diamanti, grazie alla collaborazione con Ferrara Arte nell’ambito della mostra di Escher, patrocinato da Comune e Regione. Un festival presentato sabato mattina al Ridotto da Dario Favretti (Ferrara Musica), Annamaria Maggese (Conservatorio Frescobaldi), Anna Bellagamba (Ideatrice di miXXer), Sara Piagno (Pinacoteca) e Chiara Vorrasi (Ferrara Arte). Il titolo scelto per questa edizione del festival è Cabaret, che fa riferimento non solo alle musiche direttamente ispirate al cabaret. Saranno presenti anche alcune composizioni del passato che denotano affinità al tema del festival, come ad esempio la Cantata del Caffé di Bach, e repertori frutto della rilettura ed elaborazione di brani di altre culture musicali e di tradizione popolare. Il ricco programma coinvolge oltre settanta musicisti tra docenti, studenti del Conservatorio e musicisti ospiti. Il festival inizia venerdì 24 maggio con il concerto alle 18 al Ridotto e prosegue sabato 25 con la passeggiata musicale nei luoghi storici della città che inizia alle 12 nella Sala della Musica in Via Boccaleone. Dalle 15.30 alle 17 con Geometrie Sonore nel loggiato di Palazzo dei Diamanti ad ingresso libero, alle 16 in Pinacoteca e si conclude alle 18 al Ridotto.

Mario Tosatti