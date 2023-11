Omaggio alle vittime davanti al muretto del Castello e in sinagoga

Con le cerimonie commemorative in programma oggi e venerdì per celebrare rispettivamente l’anniversario degli eccidi del Castello del 15 novembre 1943 e l’anniversario dell’eccidio del Doro del 17 novembre 1944 entra nel vivo il calendario del Comitato per le onoranze di Ferrara. Nella giornata di oggi, davanti al muretto del Castello, ci saranno il sindaco Alan Fabbri e, in sinagoga, l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli. Venerdì al Cippo del Doro interverrà di nuovo il sindaco.

Il Meis (via Piangipane) ospiterà invece lo storico Claudio Vercelli e la presentazione del volume ‘Israele. Una storia in 10 quadri’ (Laterza, 2022): una indagine che si concentra sugli snodi cruciali della storia del Paese. Un viaggio tra date ed eventi che hanno segnato le diverse fasi e che faranno da punto di partenza per una riflessione sulla complessità del presente. L’appuntamento con Vercelli è per oggi pomeriggio alle 18 al bookshop del museo.