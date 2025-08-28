Omar, l’ambasciatore. Pedrini lancia il ’FBF’: "Patrimonio della città"

"In un momento costellato da orrori, nazionalismi, sete di potere, il Buskers festival è un’oasi felice. E mi rivolgo a tutti i ferraresi: da amico, vi voglio dire di tenervi stretto questo festival, fa parte della città, non della famiglia Bottoni, del Comune o del sindaco di turno". La carica, per l’ex leader dei Timoria classe 1967, è sempre la stessa da anni, il sorriso, la battuta, la voglia di mettersi in gioco pure. I problemi di salute, dopo il recente intervento al cuore, sembrano ormai alle spalle. "Sono al 70-75% – sorride Omar Pedrini –, ogni giorno va meglio".

Al Ferrara BS, quest’anno torna con un ruolo tutto nuovo: dentro l’organizzazione, non è vero?

"Rebecca (Bottoni, presidente dell’evento, ndr) mi dice sempre che devo farle da vice, a me piace più definirmi ambasciatore del festival in Italia e nel mondo".

Ambasciatore che potrebbe esibirsi ancora in una di queste serate, giusto?

"La chitarra è sempre con me, diciamo che mi toglierò lo sfizio ma senza dire quando e dove. Sarà una sorpresa appena trovo l’ispirazione giusta. Qualche anno fa l’ho fatto, una sensazione troppo bella che voglio riprovare".

Cosa le piace di più di questo festival?

"Le novità: dal premio Gianna Nannini alla scuola di busking. Gianna è un’artista che ama sempre mettersi alla prova, così come lo era un altro mostro sacro, Lucio Dalla, che si esibì a sorpresa nel 1989. Due giganti come questo festival".

Diceva della scuola di busking...

"Troppo spesso per l’opinione comune il busker è un artista che non ce l’ha fatta. Invece parliamo di fior di professionisti che si esibiscono in tutto il mondo con successo. Ecco perché la scuola di busking è bellissima, importante e innovativa. Dico sempre di venire con i bambini a vedere questi artisti, un modo per imparare a dialogare con la musica, stare insieme in armonia. Un grande insegnamento".

Festival Buskers a Ferrara ogni anno vuol dire anche malumori e polemiche. Nel 2024 perché fuori dal cuore del centro storico, oggi per i costi dei biglietti.

"Da bresciano, da artista che ha organizzato tantissimi eventi ovunque, vorrei farvi capire che il ’FBF’ è un festival che dà lustro alla città. Un patrimonio invidiato da tantissime altre realtà importanti italiane e non. Non fategli la guerra con banalità, è un evento autofinanziato, dietro ci sono lavoro e costi altissimi. Penso solamente ai viaggi intercontinentali dei musicisti. Ferrara è la città dei Buskers per eccellenza, fa parte della sua natura e i ferraresi devono tenerselo stretto. Le polemiche sui biglietti?".

Prego...

"Un modo anche per tenere fuori i balordi. Senza dimenticare che con 10-12 euro ti puoi vedere centinaia di artisti esibirsi in una volta sola. Dunque per qualsiasi polemica citofonare Omar Pedrini (ride, ndr). L’ambasciatore è qui anche per questo...".

n.b.