Ombelico del mondo e pista per le macchinine. Piazza Ariostea, per Sateriale luogo dell’anima

"Avrai capito, cara Agatina, che Piazza Ariostea era per me l’ombelico del mondo (…). Noi avevamo l’impressione che tutto girasse intorno a quella piazza e che bastasse sedersi e osservare (oppure scavare un po’ la terra) per scoprire qualcosa di nuovo o di vecchio: veder cambiare il mondo stando seduti sui gradini dei suoi bordi" (pagina 166). Sono le parole e il pensiero che induce il nonno Gaetano Sateriale a scrivere questo racconto e dedicarlo, dialogando con lei, alla nipotina Agata, o meglio Agatina. In questi difficili momenti che sembrano imporci con una violenza prima etica e mentale che fisica la negazione del ricordo di chi ha vissuto in un luogo storico, ne ha fatto parte, l’ha aiutato a crescerlo – e in questo caso si tratta della città di Ferrara di cui come si sa l’autore è stato tra l’altro Sindaco - il dialogo che Sateriale instaura con la nipote come necessità, necessità della Storia nella accezione morantiana. La presentazione del libro, avvenuta al Libraccio con la collaborazione ottima di due consapevoli studiosi quali Francesco Scafuri e Paola Zanardi, ha visto la presenza anche di Agatina non ancora treenne, che protestava vivacemente per la lontananza dal nonno narratore nonostante che Eileen, la moglie di Gaetano, cercasse di calmarla e riportarla nei ranghi che la bambina non voleva giustamente rispettare.

Da poco avevo incontrato Sateriale al MEIS ferrarese, dove presentava assieme a Gad Lerner un importante libro che narrava le vicissitudini di un bambino ebreo al tempo delle invasioni naziste a Salonicco: Antony Molho, La gentilezza degli altri. Un bambino ebreo nella Grecia occupata, Viella, Roma, 2024. Anche questo testo ruotante intorno alla funzione del ricordo narrato da chi, bambino, provò l’orrore dell’essere oggetto inconsapevole di violenza morale più che fisica e la gentilezza che tanti operarono nei suoi confronti. A questi dati oggettivi va aggiunto anche che per un certo periodo della mia vita culturale ho potuto partecipare non solo alle vicende narrate ma esserne in qualche modo compartecipe. Come per Sateriale bambino e ragazzo, anche io ho partecipato al culto delle macchinine a pedali oggetto del desiderio dei ragazzini di Piazza Ariostea e del loro uso come con grande qualità narrativa Sateriale ne racconta l’uso e la vicenda con il patto stipulato tra i ragazzi di Piazza Ariostea e la gestrice delle macchinine tra i momenti più intensi e compiuti del libro.

Lo spazio, il luogo si fa interiorità, modo di essere e in tal modo esprime la necessità della memoria e della domanda ineluttabile. Quale memoria però? Da qui parte l’incipit del racconto, la sua funzione alla quale l’autore non sa o forse si rifiuta di dare una risposta. Nelle prime pagine Sateriale racconta che le immagini della memoria servivano per combattere l’insonnia affidata alle passeggiate notturne che gli avevano fatto scoprire l’originalità e la capacità mediatica di ricostruzione di una città che dal silenzio della notte raccontava il suo essere quella che è. Da qui il compito affidato al nonno di raccontare alla nipote le immagini notturne di una città compartecipata. Così "Se fosse scritto per adulti questo racconto si chiamerebbe “immagini in sequenza”, (p.9 ). Affidare cioè ai nonni la “memoria quotidiana” in quanto “la storia ufficiale si può ricostruire dai documenti, ma se si perde la memoria quotidiana, quella non si recupera più"(ivi).

Il collegamento delle immagini diventa dunque metodo e in altre parole narrazione. Da qui la raccomandazione e la necessità secondo Sateriale di “raccontare” un passato che si fa presente e che induce l’autore a chiedere a tutti i nonni di sviluppare quella possibilità, il ricordo, come necessità di quella funzione. Passano allora sotto la lente del ricordo personaggi ormai mitici della storia novecentesca della città. Da Pendenza, colui che per un difetto fisico barcollava e si spostava in bicicletta tanto da divenire un’istituzione, al gelataio Gigetto e al suo carretto a forma di cigno bianco, in cui custodiva il gelato.

Più complesso il ricordo della differenza tra i parenti di Gaetano, e dunque di Agata, tra Sud e Nord dell’Italia o il racconto sul regista e parente Florestano Vancini e del suo film tratto da un racconto bassaniano che ne mette in luce la “ferraresità”. Perfino la creazione di un luogo marino come il Lido degli Estensi (che ahimè! ben conosco) per trarne motivo della sua tessitura tra memoria e storia. Molto altro ci sarebbe da scrivere per analizzare questo testo.

Non va dimenticata la filastrocca in ferrarese che conclude il volume e che ripropone il tema fondamentale del rapporto dialetto e lingua. Ma su questo non bastano le poche righe di commento a questa impresa che, come si cita nell’Epilogo, esorta come sarebbe bello che tutti i nonni raccontassero la loro vita ai nipotini poiché “se si dimentica la storia passata di ciascuno si fa più fatica a immaginare una bella storia futura per tutti”. Un compito fondamentale per il dover essere per tutti i nonni.