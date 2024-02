Ombre sul commercio. In dieci anni chiuso un quinto dei negozi: "Serve una svolta"

E’ un quadro disarmante. In dieci anni la rete dei negozi nella città di Ferrara è passata da 572 attività nel centro storico a 398. Luci che ci sono spente, commercianti che hanno dovuto attaccare gli abiti e la passione magari di famiglia al chiodo, attività storiche sacrificate sull’altare della crescita dei centri commerciali, sotto il peso delle materie prime alle stelle, di bollette sempre più salate, di affitti che fanno concorrenza a quelli impressi su un cartello in una calle di Venezia.

Non cambia il quadro se si guardano le singole voci. Giù i negozi che vendono generi alimentari, libri e prodotti della sempre più snobbata voce ’cultura’ (Da 75 a 43, nello stesso periodo), giù i bar che da 165 scivolano a 126. Un panorama di tante ombre. Si salvano i ristoranti, saliti nel centro storico da 137 a 146. Segnale positivo anche per i mercati, da 8 a 13. Ben poca cosa rispetto al capitombolo che in percentuale arriva a toccare – in questi dieci annni non va dimenticato c’è stato anche il Covid – il 20%. Tanto, troppo. E non è sempre vero che mal comune mezzo gaudio. Se in Italia sono spariti 110mila negozi, nel nostro comune il rischio è quello che si spengano alcune zone. Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio, esamina l’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio. Cerca di tracciare un quadro, di capire cosa è successo, per risalire la china. "Tanti i fattori che hanno determinato questa situazione – precisa –, affitti cari, bollette pesanti, le famiglie che hanno visto crollare il potere d’acquisto. Il nostro auspicio è che con l’arretrare dell’inflazione, con il calo dei tassi sui mutui si possa innescare una spirale positiva". Un’inversione di rotta per uscire dalle secche del commercio. Ci crede il Comune che sta portando avanti progetti di rilancio del commercio. Ci crede nella capacità di rialzare le testa di uno spaccato rilevante della nostra economia Nicola Scolamacchia, presidente di Confesercenti. La sua analisi è la cronaca di una tempesta perfetta. "Troppi centri commerciali, siamo tra i primi in Italia per superficie della grande distribuzione. Poi gli acquisti sul web privi di una regolamentazione – scandisce –, il Covid. E poi, anche qui un dato peculiare della nostra città, quegli affitti che restano sempre alti". Con il Comune le associazioni di categoria si sono mosse per incentivare i proprietari degli immobili a calare i prezzi. Proprio nei giorni scorsi il progetto, condotto a braccetto con l’università, per tracciare la mappa del commercio in città, l’identikit dei consumatori. "Servono numeri reali della nostra realtà, da lì dobbiamo partire per dare una svolta ad una tendenza che prosegue da anni. Bene il realismo, la crisi è evidente, ma dobbiamo essere fiduciosi. Per guardare avanti".