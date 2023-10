Ombrelloni, tavoli e tanta plastica. Raccolti cento sacchi di rifiuti

LIDO DELLE NAZIONI

Più di cento sacchi di rifiuti raccolti lungo un tratto del sentiero con gli scogli tra il Lido delle Nazioni e Lido di Volano, sono stati raccolti grazie all’apprezzabile iniziativa di trentasei volontari che si è svolta nei giorni scorsi. A darne il giusto risalto è il Comune di Comacchio, attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale, per ringraziare quanti hanno dedicato tempo e impegno a rendere più pulita l’area. I volontari, indossati i guanti, hanno provveduto a togliere l’immondizia abbandonata: come emerge dalle foto pubblicate, erano presenti anche tavolini e sedie in plastica, ombrelloni vetusti, reti e altri materiali, in parte finiti nei sacchi e in parte raggruppati in un’area in attesa del recupero definitivo e dell’opportuno conferimento. "Un bellissimo gesto che ‘dall’alba al tramonto’ – scrivono dall’amministrazione comunale - ha consentito di riportare al proprio splendore una zona di grande valore e bellezza. Un doveroso e sentito ringraziamento ai volontari di Comacchio, della Bulldozer Service Ferrara, di Volano Borgo Antico, a Zenzero Associazione, ai dipendenti di Barentz Italia di Monza, Clara spa, Cooperativa Brodolini e a quanti, con la loro disponibilità, il loro tempo e il loro impegno hanno reso possibile, con un gesto di generosità, questo straordinario servizio alla comunità e all’ambiente". Un’opera davvero importante, quella realizzata dai volontari, impegnati nell’attività di raccolta, che testimonia la loro grande sensibilità verso l’ambiente e l’amore verso il loro territorio. Con il loro contributo è stato possibile restituire la giusta pulizia nella zona circostante il sentiero.

v.f.