Omicidio al Big Town, le indagini. Genetista al lavoro sui reperti. E oggi inizia il sopralluogo dei Ris

Frammenti di Dna e tracce genetiche per fare luce sui punti ancora oscuri dell’orrore del Big Town. Sono iniziati ieri e proseguiranno nella giornata di oggi gli ultimi accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero Barbara Cavallo, titolare dell’inchiesta per l’omicidio di Davide Buzzi, tatuatore di 43 anni, e per il tentato omicidio di Lorenzo Piccinini, il 21enne che la sera del primo settembre era con la vittima nel bar di via Bologna. In carcere per il delitto ci sono il titolare del locale e suo padre, Mauro e Giuseppe Di Gaetano. Come anticipato, le più recenti attività investigative riguardano i reperti e la scena del crimine. Stavolta, la lente attraverso cui si osserva il teatro del delitto è quella del genetista forense. A quanto si apprende, il tecnico incaricato dalla procura (Matteo Fabbri) ha iniziato le operazioni ieri, concentrandosi su elementi e campioni repertati nel locale. L’obiettivo è quello di identificare tracce genetiche e attribuirle ai vari protagonisti della vicenda, al fine di avere una ricostruzione il più possibile precisa della dinamica della violenta lite finita nel sangue. Per completare l’opera, l’esperto avrà però bisogno del supporto tecnico dei carabinieri del Ris di Parma. I militari ‘scientifici’, che arriveranno questa mattina al Big Town, avranno l’incarico di studiare l’ambiente, tra macchie di sangue, impronte e altre tracce. Le conclusioni di Ris e genetista serviranno a cristallizzare, una volta per tutte, gli istanti di follia che si sono conclusi con la morte del 43enne di Pontelagoscuro.

Ma le indagini non sono finalizzate soltanto a capire cosa è accaduto quella maledetta sera. Lo sguardo degli investigatori si spinge anche all’indietro, ai giorni immediatamente precedenti alla tragedia, al fine di capire cosa fosse successo e definire quindi con esattezza le ragioni che hanno portato all’atto finale. Le indagini sul ‘prologo’ dell’orrore del Big Town si intrecciano infatti con altri episodi, tutti al centro di inchieste. La prima è quella per la morte di Edoardo Bovini, il 19enne stroncato il 13 agosto da un malore, probabilmente dopo aver assunto cocaina proprio all’esterno del Big Town. Bovini era il figliastro di Buzzi, il quale imputava una qualche responsabilità al titolare del bar nel decesso del giovane (circostanza smentita dai fatti in quanto quella sera Mauro Di Gaetano era fuori città). Pochi giorni dopo lo stesso Buzzi è protagonista di una violenta lite al bar Condor di via San Romano. In quel caso, il 43enne se la prese con uno straniero, anche lui a suo dire coinvolto nella morte del 19enne. C’è poi l’indagine sul presunto tentativo di estorsione ai danni di Di Gaetano. Buzzi avrebbe infatti minacciato e percosso il titolare del bar chiedendogli tremila euro mensili, pena l’incendio del locale. Ipotesi di reato per la quale è accusato anche Piccinini, il quale quella sera si sarebbe presentato al Big Town per dare man forte all’amico nel tentativo di ricattare il barista.

Federico Malavasi