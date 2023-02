Ferrara, omicidio al Barco. Biondi resta in carcere: “Ho perso la testa”

Omicidio Ferrara, la confessione del figlio: “L’ho uccisa, non ce la facevo più"

Ferrara, 25 febbraio 2023 – Convalidato l’arresto e confermata la custodia cautelare in carcere per Sandro Biondi, 52 anni, accusato di aver soffocato la madre malata, Maria Luisa Sassoli di 80 anni. Così ha deciso questa mattina il gip Danilo Russo su richiesta del pubblico ministero Andrea Maggioni.

Biondi era in aula e ha confermato la ricostruzione data due giorni fa allo stesso pm. Ovvero che in un momento di follia ("Ho perso la testa ma non ce la facevo più”), mentre la madre malata era ancora a letto, ha afferrato un cuscino spingendolo sulla sua testa fino a farle cessare il respiro.

"Il mio assistito è molto scosso - così l’avvocato Monica Pedriali – e non è quel mostro che qualcuno ha cercato di dipingere”. Nessuno della famiglia Sassoli – Biondi ha manifestato la volontà di costituirsi parte civile, soprattutto il fratello Luca che al Carlino ha spiegato: “Mamma sarebbe stata trasferita in una casa di riposo proprio il giorno dopo essere uccisa. Una tragedia che ci ha lasciati attoniti e sconvolti. Continuerò a stare vicino a Sandro nonostante non possa giustificare il suo terribile gesto”.