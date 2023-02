Omicidio al Barco di Ferrara, convalidato l’arresto di Biondi: "L’ho uccisa, ma non sono un mostro"

Ferrara, 26 febbraio 2023 – Il corto circuito tra follia e disperazione è arrivato all’improvviso, il giorno prima che la madre venisse trasferita in una casa di riposo. "Ero esausto, non ce la facevo più". Con queste parole, due giorni dopo aver ucciso la madre soffocandola, il 52enne Sandro Biondi ha confermato, ieri mattina in aula davanti al gip Danilo Russo, quanto già riferito al pm Andrea Maggioni. Una frase che, giovedì scorso, aveva pronunciato all’arrivo della polizia, dopo essersi autodenunciato per l’omicidio della 80enne Maria Luisa Sassoli. Il gip ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere per il 52enne, accusato di omicidio volontario, aggravato dal fatto di averlo commesso nei confronti della madre. Biondi era in aula e non ha cambiato la versione già resa, confermando passo per passo tutto quanto. Ovvero che in un momento di follia ("mamma ho perso la testa, ma non ce la facevo più"), mentre la madre malata era ancora a letto, ha afferrato un cuscino spingendolo sul volto della donna fino a farle cessare il respiro. Ora Biondi, come disposto dalla Procura, verrà sottoposto a perizia psichiatrica, l’incarico è stato affidato al professor Luciano Finotti. “Il mio assistito è molto...