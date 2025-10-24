Omicidio Bergamini: via all’Appello e in aula arriva Selvaggia Lucarelli

Catanzaro, 24 ottobre 2025 – Ha preso il via a Catanzaro con le prime ‘schermaglie’ tecniche il processo d’Appello a carico di Isabella Internò, condannata a 16 anni di reclusione in primo grado per l’omicidio di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza orginario dell’Argentano morto il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico. In aula al fianco dell’imputata, i difensori, Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri che ha preso il posto di Rossana Cribari mentre per le parti civili erano presenti Donata Bergamini ed i suoi tre figli, Alice, Andrea e Denis Dalle Vacche assistiti dai legali Fabio Anselmo, Alessandra Pisa e Silvia Galeone. Per la procura Luca Primicerio e Adele Ferraro.

Udienza tecnica, come anticipato, incentrata soprattutto sulle motivazioni d’appello dell’imputata. L’avvocato Pugliese ha innanzitutto contestato l’applicazione del pm Primicerio alla procura generale per rappresentare l’accusa, puntando il dito contro una serie di presunte irregolarità che il magistrato avrebbe posto in essere. Eccezioni rigettate dalla Corte, che ha ridato la parola alla difesa per specificare o approfondire alcuni dei temi del ricorso.

Tra questi, la presunta nullità del decreto di riapertura delle indagini e l’illegittimità dell’acquisizione dei verbali di Internò del 18 e del 25 novembre 1989, resi al brigadiere Barbuscio e al procuratore Abate. Affrontato anche il tema della “capacità del giudice di primo grado di valutare i membri della Corte”. Il legale ha evidenziato come tra i giudici popolari della Corte d’Assise figurassero padre e figlia (Giuseppe e Lucia Cosentino). Vizio al quale si sarebbe posto rimedio solo nel giorno della sentenza, il primo ottobre 2025, quando Giuseppe Cosentino venne sostituito da un giudice supplente. Quella parentela, a detta dell’avvocato Pugliese, implicherebbe la nullità della sentenza. Sono state infine chieste l’acquisizione delle note medico-legali di Ricci e l’escussione di alcuni testimoni.

In particolare, Pugliese ha chiesto che vengano sentiti Maria Zerbini, madre di Denis Bergamini e l’avvocato Eugenio Gallerani (non ascoltati in primo grado) e risentiti Donata Bergamini, Pietro Pugliese, Maurizio Lucchetti e Tiziana Rota. L’avvocato Intrieri ha invece incentrato il suo intervento sulle questioni medico-scientifiche, chiedendo una nuova consulenza “esterna al mondo scientifico italiano”. Eccezioni alle quali pm e parte civile si sono opposti con decisione. Primicerio ha sottolineato come la nuova escussione di Rota e Lucchetti non sia stata richiesta nelle motivazioni dell’appello (perciò inammissibile), mentre sull’incompatibilità dei giudici popolari ha chiarito come il fatto non comporti la nullità del verdetto, ma al massimo una ricusazione. Superfluo infine, secondo la procura, ascoltare testimoni nuovi o già escussi così come lo svolgimento di una nuova perizia.

Dopo aver dichiarato inammissibile la richiesta di nullità di riapertura delle indagini, l’avvocato Anselmo ha motivato perché è da ritenersi legittima l’acquisizione dei verbali di Isabella Internò del novembre ’89. La donna, infatti, non ha rilasciato dichiarazioni durante il processo e quando è stata sentita, a ridosso della morte di Denis, non era indagata né vi erano dubbi circa un suo possibile coinvolgimento.

Infine, l’avvocato Pisa ha preso in esame le note medico-legali a firma di Franceschetti sottolineandone contraddizioni, al solo fine di poter richiedere una nuova perizia. La decisione della Corte sulle questioni sollevate è attesa per l’udienza del 27 gennaio. In aula era presente anche Selvaggia Lucarelli, che ha annunciato l’uscita di un podcast con un’intervista ad Internò dal titolo “Tu non puoi capire perché Isabella Internò è innocente”.

“Ad affiancarla – come scrive il Quotidiano del Sud – sarà Marco Cribari, giornalista calabrese che per anni si è occupato del caso Bergamini. A parlare, nel podcast prodotto da Boutade media, sarà proprio la protagonista di questa storia, Isabella Internò”. Ad annunciare l’uscita del lavoro era stata nei giorni scorsi la stessa Lucarelli: “Ho deciso di occuparmi di questo caso –così ancora il Quotidiano del Sud –, di cui avevo iniziato a interessarmi già molti anni fa, e che si è trasformato in un processo a dir poco spaventoso. Un processo che racconta come la macchina della giustizia possa stritolare chiunque di noi, senza pietà”. Poi l’aggiunta: “Per la prima volta, dopo 36 anni dal fatto per cui oggi sta affrontando un processo, parlerà la protagonista”.