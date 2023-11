Omicidio Bergamini, ascoltato in aula l’ex avvocato della famiglia

Dopo un mese e mezzo si torna in aula in Corte d’Assise a Cosenza dove è in corso il processo, a carico dell’unica imputata Isabella Internò, per far luce sull’omicidio del calciatore argentano Donato ‘Denis’ Bergamini avvenuto a Roseto Capo Spulico il 18 novembre 1989. In aula a deporre, come testimone della difesa, l’avvocato Andrea Toschi, legale della famiglia Bergamini dalla fine di novembre del 1989 fino al 1993. L’avvocato Angelo Pugliese, difensore di Internò, ha incalzato il legale ferrarese in merito al lavoro svolto per la famiglia del calciatore del Cosenza. L’esame è partito da Dammatiana De Santis: "La ricevetti in hotel ma non ricordo mi disse nulla di che. L’ho trovata poco attendibile, ho avuto l’impressione che volesse solo mettersi in mostra". Altro personaggio cruciale negli appunti dell’avvocato Toschi è Giuseppe Ingrosso, ex maresciallo dei carabinieri al quale Domizio Bergamini, padre di Denis, si rivolse in qualità di investigatore privato nel marzo 1990. Gli venne chiesto di indagare su chi consegnò alla famiglia le scarpe che Denis indossava il giorno della morte. Pugliese ha mostrato a Toschi un documento non firmato inviato via fax da Caruso che presumibilmente è la relazione di Ingrosso. Nel documento Denis viene descritto come persona per bene, uno sportivo attaccato al suo lavoro e alla famiglia e lontana da condotte poche lecite. Nella relazione entra però anche la figura di Michele Padovano "dedito a condotte peccaminose" che avrebbe avvicinato Denis a contesti criminali. Toschi non è stato in grado di dire se il documento fosse o meno la relazione finale di Ingrosso ma ricorda di non aver tenuto in considerazione le teorie dell’investigatore. Quindi Pugliese ha introdotto la figura di Antonio Dell’Erba, medico legale. Nelle richieste avanzate dai legali al medico anche quella di escludere eventuali patologie e in particolare l’Aids, pista poi abbandonata. Nel controesame condotto dal pm Primicerio e dagli avvocati Fabio Anselmo e Silvia Galeone delle parti civili, si è messo in evidenza come gli appunti mostrati in aula a Toschi facciano parte di un più vasto campione non mostrato nella sua completezza.