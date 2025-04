Omicidio Bergamini, fissata per il 21 ottobre l’udienza di Appello

L’avvocato Fabio Anselmo annuncia la fissazione della data alla Corte d’Assise d’appello per l’omicidio di Denis Bergamini. Ecco il post del legale della famiglia del calciatore ucciso: "La Giustizia non si fa più attendere per l’assassinio di Denis Bergamini. Donata e la sua famiglia hanno dovuto aspettare ben 35 anni per avere la sentenza della Corte d’Assise di Cosenza con la quale si è riconosciuta la verità: Denis non si è suicidato ma è stato ucciso. Ora non c’è più tempo da perdere, proprio adesso, ci è arrivata la comunicazione dalla Corte d’Assise di Appello di Catanzaro. Il 21 ottobre ci ritroveremo tutti lì per il processo d’appello. Andiamo avanti|".

L’ex fidanzata del calciatore fino all’ultimo ha giurato di essere innocente. Ma già la Corte d’Assise di Cosenza ha stabilito che Isabella Internò è la mandante dell’omicidio di Denis Bergamini, il suo ex fidanzato, calciatore del Cosenza, ucciso in concorso con altri individui ancora ignoti. Internò è stata condannata in primo grado dai giudici a 16 anni di carcere, dopo otto ore di camera di consiglio e 34 anni. La pubblica accusa, Alessandro D’Alessio e Luca Primicerio, aveva chiesto 23 anni.