Omicidio Bergamini, oggi la Procura presenta il conto

Ferrara, 20 settembre 2024 – E’ ripresa la fase finale della requisitoria del pm Luca Primicerio davanti alla Corte di Assise di Cosenza, nel processo che vede alla sbarra Isabella Internò, la ex fidanzata di Donato ‘Denis’ Bergamini, il calciatore di Argenta ucciso il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza, quando aveva da poco compiuto 27 anni.

La requisitoria terminerà oggi con le richieste della procura, presumibilmente di condanna di Internò, che nel 2021 è finita a processo per omicidio premeditato in concorso con ignoti. Dopo trentacinque anni, quindi, potrebbe esserci davvero la prima richiesta di condanna nell’ambito di una vicenda giudiziaria assurda.

Nella prima parte della requisitoria, ieri, il pm Primicerio ha sottolineato come dopo la seconda riesumazione del cadavere del calciatore, nel 2017, sia stato possibile grazie all’elevato grado di conservazione stabilire, con l’esame della glicoforina, che le ferite da schiacciamento sul corpo di Bergamini erano avvenuta post mortem.

"La Internò dice il falso - ha sottolineato ieri il pubblico ministero – così come il camionista che ha fornito versioni diverse nel corso del tempo. Bergamini era già morto quando è stato investito dal camion”.

Nessun ‘tuffo come in piscina’ quindi, la versione raccontata dall’imputata nel corso degli anni. Mentre sul movente il pm Primicerio non ha dubbi: "Si è trattato di un delitto passionale”.

In aula ad assistere composta e concentrata anche davanti alle immagini del corpo del fratello dopo la seconda riesumazione, la sorella di Bergamini, Donata che da 35 anni lotta per avere Giustizia, insieme ai suoi legali, gli avvocati Fabio Anselmo e Alessandra Pisa. Assente l’imputata, presente il marito Luciano Conte.