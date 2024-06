Omicidio Buzzi, oggi il caso approda in aula

A quasi un anno dalla tragedia, l’orrore del Big Town approda in un’aula di giustizia. È fissata per questa mattina l’udienza preliminare che vedrà comparire davanti al giudice Giuseppe e Mauro Di Gaetano, padre e figlio (quest’ultimo titolare del bar Big Town di via Bologna), accusati dell’omicidio di Davide Buzzi, tatuatore 43enne, e del tentato omicidio del 22enne Lorenzo Piccinini che quella sera si era presentato al locale insieme alla vittima e a una tanica di benzina. In aula comparirà anche lo stesso Piccinini, nella duplice veste di imputato per tentata estorsione nei confronti del gestore de locale e persona offesa per il tentato omicidio.

La sera del primo settembre 2023, Buzzi e Piccinini si presentariono al Big Town con una tanica di benzina, poi appoggiata sul bancone del bar in quello che la procura ritiene essere un atto intimidatorio volto a confermare la propria intenzione di incendiare tutto nel caso il barista non avesse pagato la quota di tremila euro richiesta in precedenza come ‘pizzo’. L’azione è poi proseguita con l’intervento del padre dell’esercente che, alla richiesta di spiegazioni, si è visto rispondere a botte. È stato l’inizio della violentissima colluttazione culminata con l’omicidio del 43enne e il ferimento del 22enne. A monte dell’episodio ci sarebbe la morte di Edoardo Bovini, figliastro di Buzzi, deceduto nell’agosto dell’anno scorso a 19 anni proprio davanti al Big Town dopo aver assunto cocaina. Una tragedia che il 43enne sembrava in qualche maniera attribuire al gestore del locale, il quale però – come appurato dalle indagini – quella sera non era nemmeno presente.

f. m.