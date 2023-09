Omicidio Ferrara, il 21enne ferito nella lite costata la vita a Davide Buzzi lotta in ospedale. In carcere i gestori del bar

Ferrara, 3 settembre 2023 – Sono ancora gravi le condizioni di Lorenzo Piccinini, il 21enne rimasto gravemente ferito nella tragica rissa che è costata la vita a Davide Buzzi, 43 anni, patrigno del 19enne Edoardo Bovini, morto per un malore il 13 agosto davanti allo stesso locale nel quale l'uomo ha perso la vita.

Omicidio a Ferraa, un amico lascia un fiore davanti al locale dove è stato ucciso Davide Buzzi (nel riqadro)

Lorenzo Piccinini è tuttora ricoverato nel reparto di Chirurgia d'emergenza dell'ospedale di Cona, a seguito di una ferita riportata all'addome. Nel frattempo, gli inquirenti proseguono nel massimo riserbo le indagini sulla notte di follia di venerdì, culminata con l'omicidio del 43enne di Pontelagoscuro.

I carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Barbara Cavallo, hanno raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire i contorni della tragedia e a capire con esattezza la dinamica dell'orrore.

Nel frattempo, il titolare del bar Mauro Di Gaetano, 41 anni, e il padre 69enne Giuseppe sono in carcere con l'accusa di omicidio volontario e tentato omicidio. Con il passare delle ore, si delineano con più chiarezza i contorni dell'accaduto. Il movente del furioso litigio - ormai sembrano non esserci più dubbi - è proprio la morte del 19enne in qualche maniera imputata da Buzzi ai gestori del bar alle porte del centro. Sui social, intanto, continuano le manifestazioni di cordoglio e incredulità per quanto accaduto, mentre Pontelagoscuro, frazione nella quale abitano sia Buzzi che Piccinini, si chiude nel silenzio del dolore. Poca voglia di parlare e tanta sofferenza per una tragedia per la quale si fatica a trovare una ragione.