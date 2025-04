Omicidio del Barco, il processo. Soffocò la madre, ora l’Appello: "Verificare la capacità di intendere"

Il caso sembrava chiuso dopo la sentenza di primo grado. Per sua stessa ammissione nelle fasi finali del processo, Sandro Biondi, 53enne reo confesso dell’omicidio dell’anziana madre Maria Luisa Sassoli, sembrava intenzionato a non impugnare in Appello la sentenza che lo condannava a 22 anni di carcere. Lette le motivazioni redatte dalla corte d’Assise, l’uomo ha però cambiato opinione, aprendo così la strada verso il secondo grado di giudizio. Alla luce del mutato intendimento, i suoi difensori (gli avvocati Francesco Andriulli e Guido Guida) hanno quindi depositato l’atto di Appello. Ora si attende solo che la corte bolognese fissi una data per discutere nuovamente del delitto consumatosi in via Argante, al Barco, all’alba del giorno in cui la pensionata avrebbe dovuto essere trasferita in una casa di riposo.

Venendo ai dettagli dell’atto, sono sostanzialmente due i motivi di ricorso evidenziati dai legali. Il primo ruota intorno alla valutazione della capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto. I legali suggeriscono di approfondire la presenza di un eventuale parziale vizio di mente nel 53enne. Il secondo punto è la richiesta di considerare le attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle aggravanti. Tale istanza si basa sull’atteggiamento collaborativo che Biondi ha sempre mantenuto nel corso del procedimento (fu lui a chiamare la polizia e tutte le sue dichiarazioni furono riscontrate dalle indagini). L’obiettivo principale dei legali è quello di arrivare in secondo grado a una riduzione della pena inflitta dalla corte, ben più alta rispetto alle richieste del pubblico ministero Andrea Maggioni, che in requisitoria si era fermato a dodici anni con il riconoscimento del vizio parziale di mente (non ammesso dall’Assise).

Ora la parola passerà alla corte d’Appello, che dovrà rivalutare quanto accaduto quella mattina nella casa che madre e figlio condividevano al Barco. L’anziana, 81 anni, fu uccisa la mattina del 23 febbraio 2023, giorno in cui avrebbe dovuto lasciare l’appartamento di via Argante per trasferirsi in una casa di riposo. Biondi l’aveva soffocata con un cuscino per poi consegnarsi alla polizia da lui stesso avvisata. Il movente dell’omicidio, stando a quanto emerso sin da subito, sarebbe da ricercare nel rapporto simbiotico ed esclusivo del 53enne con la donna. Una relazione che col tempo si sarebbe deteriorata, scivolando in una convivenza resa impossibile dal peggioramento delle condizioni di salute della pensionata.

Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, la corte d’Assise ha sottolineato l’assenza di dubbi sulla volontà di uccidere da parte dell’imputato, il quale ha "perseverato nell’azione di soffocamento per oltre un’ora", rimanendo "indifferente alla visione degli occhi sbarrati" della madre, "plausibilmente sopraffatta dall’orrore". Adesso si tratta di capire se le conclusioni dei giudici ferraresi reggeranno al vaglio dell’Appello.