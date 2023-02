Omicidio di Ferrara, lo strazio del fratello del killer: “Mamma sarebbe stata trasferita in una casa di riposo”

Ferrara, 25 febbraio 2023 – Sarà il professor Luciano Finotti a ’studiare’ la mente di Sandro Biondi, 52 anni, che giovedì ha confessato di avere ucciso soffocandola la madre Maria Luisa Sassoli, che di anni ne aveva 80, nell’abitazione che condividevano a Barco. Il pm che coordina le indagini, Andrea Maggioni, infatti ieri mattina ha affidato proprio a lui la consulenza psichiatrica. Disposta anche l’autopsia sul corpo dell’anziana, il cui incarico sarà affidato lunedì prossimo. Mentre potrebbe essere fissata già per oggi l’udienza di convalida dell’arresto di Biondi. Intanto ieri, sempre per ricostruire il quadro in cui è maturato il delitto, sono stati ascoltati dalla polizia l’ex marito della vittima e padre del presunto assassino e il fratello Luca, 54 anni, ingegnere informatico a Cento. Quest’ultimo ieri, di ritorno dalla Questura, ha provato a raccontare una tragedia familiare, cercando di dare un nome al tarlo che si era insinuato nella mente fragile di Sandro, provato e esasperato da una situazione complessa, che però stava per risolversi. Quattro femminicidi in due anni Una strage tra le mura domestiche "Mia madre oggi (venerdì per chi legge) sarebbe stata trasferita in una casa di riposo – sottolinea Luca Biondi –. Sandro ne era...