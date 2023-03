Omicidio di via Ghiara Soffocò l’anziana madre, Franzolin lascia il carcere

Stefano Franzolin ha lasciato il carcere. Il 49enne, processato per l’omicidio della madre Alberta Paola Sturaro e assolto perché incapace di intendere e di volere, da qualche giorno è ospite della Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Reggio Emilia. Il trasferimento è avvenuto il 16 marzo, a due settimane dalla sentenza della corte d’Assise sul delitto della 75enne, avvenuto il 22 marzo del 2021 nell’abitazione che madre e figlio condividevano in via della Ghiara. Il passaggio di Franzolin dalla cella alla struttura è la conseguenza della decisione del tribunale che, assolvendolo dalle accuse in ragione del vizio di mente, ha ordinato la misura di sicurezza del ricovero in Rems per dieci anni con lo scopo di essere curato a causa della sua "pericolosità sociale elevata". Una soluzione accolta con soddisfazione dal legale del 49enne, l’avvocato Alberto Bova. "Come ho sempre sostenuto – ha commentato – Stefano aveva ed ha bisogno di cure, adesso potrà finalmente riceverle in maniera adeguata".

Alberta Paola Sturaro è morta nel suo letto, soffocata da un cuscino premuto sul volto dal figlio Stefano. Quel figlio che l’aveva sempre seguita, che viveva in un rapporto simbiotico con lei e che quel lunedì mattina di due anni fa, per sua stessa ammissione, in preda a un raptus dopo un rimprovero le ha tolto la vita.

f. m.