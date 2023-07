Omicidio Gregnanini ’Assolto’ il medico indagato per il falso "Non c’è prova del dolo"

di Nicola Bianchi

"Superficialità", ovvero "necessità di maggior cautela", ma nessun dolo. Che, "nel delitto di falso", non può dirsi "in re ipsa" (evidente), bensì "deve essere rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti semplicemente dovuta a una negligenza". Non essendo previsto nel nostro ordinamento "la figura del falso documentale colposo". Il fatto, dunque, "non costituisce reato". Con sentenza di non doversi procedere, il giudice Silvia Marini, ha messo la parola fine sul procedimento aperto nei confronti di Vincenzo Cinti, il medico di base di Michele Cazzanti, il 57enne dichiarato infermo di mente e oggi detenuto in una Rems, che il 3 marzo 2022 sparò in piazzetta Schiatti otto colpi – uno a segno – contro il collega del Comune Roberto Gregnanini, morto dopo sei mesi di agonia. "Sono molto felice del risultato ottenuto – così David Zanforlini, avvocato del sanitario –, per di più senza dover affrontare un dibattimento pubblico. Sicuramente il dottor Cinti, che mai era entrato in una aula di giustizia da quando è nato, ha dovuto subire una perquisizione, un interrogatorio, la notifica di un avviso di garanzia e ogni disagio collegato a questa vicenda, ma sarà soddisfatto dell’esito peraltro celere della suo personale percorso giudiziale".

L’ACCUSA

Tutto ruotava attorno al porto d’armi ad uso sportivo ottenuto da Cazzanti il 24 agosto 2020, ma che già dal 2012 risultava affetto "da manie di persecuzione" e seguito clinicamente. Grazie a quel certificato deteneva una Glock Fap130 ritenuta l’arma del delitto. Il 23 luglio 2020, il medico di Medicina generale, oggi in pensione, firmò il "certificato anamnestico preliminare per il successivo accertamento delle condizioni psicofisiche per il rilascio dell’autorizzazione al porto di fucile". Alla voce ’turbe psichiche’ venne indicata la crocetta su ’pregresso’, flaggato il ’no’ invece su ’malattie del sistema nervoso’ e ’sostanze psicoattive’. Secondo le accuse – inizialmente di concorso esterno poi derubricate in falsità ideologica in atti –, Cinti "attestava falsamente la natura pregressa di turbe psichiche da psicosi, unita alla non assunzione di sostanze psicoattive". Quando in "realtà era ancora affetto da disturbo delirante o psicosi paranoidea e in cura in epoca recentissima".

NESSUN DOLO

Lo scorso 12 giugno il pm Isabella Cavallari per il medico aveva chiesto l’emissione di un decreto penale di condanna, con il pagamento di una multa da 250 euro. Richiesta rimandata al mittente dal gup che ora scrive: "Al medico curante era noto che Cazzanti era seguito da uno specialista psichiatra, in assenza di una specifica diagnosi, e che gli era stata prescritta una terapia psicolettica". Ma "non vi è prova certa che in quel momento stesse effettivamente assumendo il farmaco". Ecco perché il dolo "va escluso", non appare "integrato l’elemento soggettivo richiesto per il reato di falso", e dunque "la volontà di redigere un atto falso". Dolo che, chiude il giudice, "deve essere rigorosamente provato e va escluso ogni volta in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta a una negligenza, non essendo previsto nel nostro ordinamento la figura del falso documentale colposo".