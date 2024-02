Omicidio Gregnanini. Azione disciplinare contro il killer Cazzanti. La difesa: "Archiviare"

Il procedimento disciplinare aperto dal Comune nei confronti del suo (ex) dipendente Michele Cazzanti "deve essere archiviato". Il motivo lo scrive a chiare lettere l’avvocato Rita Gavioli dello studio Anselmo in un atto inviato all’Ufficio procedimenti disciplinare di Palazzo municipale il 24 gennaio: "Nel caso di specie – si legge – non ricorre nè un grave fatto illecito di rilevanza penale, in quanto Cazzanti è stato assolto per non essere al momento del fatto imputabile, trovandosi in uno stato di infermità di mente tale da escludere la capacità di intendere e volere. Nè conseguentemente ricorre alcun comportamento intenzionale". Rewind. Tre marzo 2022, piazzetta Schiatti, cuore del centro storico: da una Glok Fab 130 partono otto colpi, uno dei quali a segno, contro il dipendente comunale Roberto Gregnanini, che morirà dopo sei mesi di agonia. A pigiare il grilletto è Michele Cazzanti, collega dell’ufficio Protocollo, il quale il 27 giugno 2023 viene assolto per incapacità di intendere e volere, con sentenza passata in giudicato il 28 novembre, e costretto in una Rems per la durata di 15 anni. "Al momento del fatto, – scriverà il gup Carlo Negri nel motivare la decisione – Michele Cazzanti era affetto da grave forma di disturbo psicotico di tipo paranoide che ha compromesso in modo totale la sua capacità di intendere e volere. Una grave alterazione del pensiero per la presenza di un delirio strutturato".

Fin qui, dunque, i fatti con il procedimento disciplinare aperto nei confronti di Cazzanti che seguirà di pari passo gli atti giudiziari. Poi ecco il colpo di scena squarciato dalla memoria inviata dallo studio Anselmo direttamente al presidente dell’Ufficio procedimenti del Comune. "La giurisprudenza in materia – scrive l’avvocato Rita Gavioli – non lascia dubbi ed è concorde sul fatto che l’azione rilevante disciplinarmente è esclusivamente quella posta in essere con coscienza e volontà". E "gravi fatti illeciti di rilevanza penale" prevedono la "sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso". Ma, viene ribadito ancora, "tra i criteri indicati c’è proprio l’intenzionalità del comportamento". Situazione che, sottolinea l’avvocato di Cazzanti, "nel caso di specie non ricorre". Nè un "grave fatto illecito di rilevanza penale", nè "alcun comportamento intenzionale" vista l’assoluzione di Cazzanti del tribunale per vizio di mente. E per tutto questo "si chiede l’archiviazione del procedimento disciplinare".

Apriti cielo, il caso diventa politico (ne parliamo nel box accanto). Domanda: ma se archiviazione sarà, al termine della detenzione nella Rems, Michele Cazzanti potrebbe tornare al suo posto in Comune? Ipotesi da scartare in quanto ufficialmente Cazzanti risulta in pensione. La domanda per inabilità è stata presentata il 26 settembre scorso dopo essere stato sottoposto a visita medico legale una decina di giorni prima. Dal Comune è stato dispensato dal servizio il 16 settembre, mese nel quale ha ricevuto l’ultimo stipendio. Perché, dunque, questa ’guerra’ di carte sul procedimento disciplinare attualmente in essere per un ex dipendente? "Corre l’obbligo – spiegano da Palazzo – della ripresa di un procedimento e della sua chiusura. L’azione andrà avanti e auspichiamo si possa concludere con il licenziamento". Per "buon senso, umanità e rispetto della famiglia di Roberto Gregnanini". E intanto dai corridoi del Comune c’è chi parla già di "situazione paradossale", di un "vulnus dell’ordinamento giuridico in materia di lavoro", di un imputato assolto "non per non aver commesso il fatto, bensì per non essere imputabile".