Omicidio Gregnanini Ferrara, Cazzanti e il giallo della pistola: indagato medico di base

Ferrara, 9 maggio 2023 – Perché Michele Cazzanti possedeva un porto d’armi e una Glock calibro 9, nonostante "turbe psichiche pregresse", antidepressivi assunti per anni e una famiglia preoccupata per la sua situazione? Punti interrogativi finiti in fascicolo-stralcio, aperto dal pm Isabella Cavallari, relativo all’omicidio di piazzetta Schiatti: era il 3 marzo 2022 quando il 56enne, dichiarato infermo di mente e oggi detenuto in una Rems, sparò otto colpi – uno a segno – contro il collega del Comune Roberto Gregnanini il quale morì dopo sei mesi di agonia. Concorso esterno nel decesso e falso, queste le accuse che la Procura muove al medico di base di Cazzanti le quali però potrebbero presto cadere, seppur a distanza di pochi mesi, in quanto lo stesso pm ora ha chiesto l’archiviazione del reato più grave. "Siamo contenti – spiega l’avvocato David Zanforlini – che il mio assistito stia per risolvere questo problema. Il certificato preliminare che ha rilasciato non costituisce titolo per l’idoneità all’autorizzazione per uso di armi da fuoco. Confidiamo nel gip". Un po’ d’ordine.

Manie di persecuzione

Già dal 2012, diranno gli atti, i familiari di Cazzanti richiesero "consulenze psicologiche" per quel figlio "affetto da manie di persecuzione". Il 16 luglio di quell’anno il padre "venne in ambulatorio – dirà il medico indagato ai carabinieri – e mi raccontò di pensieri ossessivi di Michele". Si sentiva perseguitato da vicini di casa, colleghi di lavoro, avvocati, addirittura "seguito come un giocatore dagli ultras". Nel 2014 è sotto psichiatra, l’anno successivo il medico di base gli prescrive il Solian, antidepressivo per togliere i brutti pensieri. "L’ho indicato – dirà ancora – a pochi pazienti, tra cui Cazzanti, su prescrizione specialistica". E’ il 23 luglio 2020, il medico firma il "certificato anamnestico preliminare per il successivo accertamento delle condizioni psicofisiche per il rilascio dell’autorizzazione al porto di fucile per uso da caccia ed esercizio dello sport o al porto d’armi per uso di difesa personale". Alla voce ’turbe psichiche’ viene indicata la crocetta su ’pregresso’, flaggato il ’no’ invece su ’malattie del sistema nervoso’ e ’sostanze psicoattive’. Altra visita, altra firma: il 19 agosto 2020 tocca al Dipartimento di salute mentale dell’Ausl valutare una eventuale idoneità. "Il paziente – scrive un secondo medico – ha sempre desiderato avere il porto d’armi, ma il padre glielo ha proibito". Quando il genitore è morto, "Cazzanti cerca di realizzare il proprio desiderio". Si ripercorrono gli anni passati, i disturbi psicotici, le prescrizioni del Solian "assunto fino al 2017 e poi sospeso in accordo con lo psichiatra".

L’ultima firma

Viene riferito un passato di "ideazione delirante di tipo paranoide e di riferimento, nei confronti dei colleghi e dei vicini", "dal 2012 al 2015 abuso alcolico come metodo di autocura". Ma al colloquio "odierno appare lucido, orientato, tranquillo, adeguato nel linguaggio e nel comportamento", senza pensieri "auto ed eterolesivi". Inoltre, "riferisce di avere attualmente un buon rapporto con i colleghi, i vicini, buona la rete sociale". Insomma, un "quadro clinico" rassicurante e "non si ravvede la necessità di terapia farmacologica, nè di una presa in cura specialistica". Tocca all’ultimo, e decisivo, passaggio clinico con il rinvio al Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl: è il 24 agosto 2020, un terzo dottore dichiara Cazzanti idoneo all’uso di armi con tanto di certificazione che verrà presentata infine alla questura.

Maggiore cautela ma...

Nello stralcio investigativo all’inizio dell’anno finisce il medico di base, tacciato di "negligenza, imprudenza e imperizia" avendo "attestato falsamente il 23 luglio 2020, per il successivo accertamento, la ’natura pregressa di turbe psichiche’" unita alla "non assunzione di sostanze psicoattive". Mentre in realtà Cazzanti "era ancora affetto da disturbo delirante e in cura in epoca recentissima". Situazione di "ostacolo al rilascio del porto d’armi". Una condotta, così poi il pm nella richiesta di archiviazione dei giorni scorsi, però "inidonea ad essere qualificata come colposa, difettando del requisito della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso". Insomma i "pregressi" del futuro killer "avrebbero dovuto indurre il medico a una maggiore cautela" del rispetto "della regola di diligenza", che prescrive "di non emettere la certificazione verso un portatore di patologie psichiche". Ma l’omicidio, nonostante questo, non sarebbe stato prevedibile.