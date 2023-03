Omicidio Gregnanini Impiegato ucciso, il pm: "Incapace di intendere, niente premeditazione"

di Federico

Malavasi

L’omicidio di Roberto Gregnanini non può essere considerato premeditato. L’infermità psichica di Michele Cazzanti – il 58enne anch’egli dipendente pubblico accusato di aver sparato al collega in piazzetta Schiatti il 3 marzo dell’anno scorso – sarebbe infatti incompatibile con la pianificazione dell’agguato. Nel concludere le indagini sulla sparatoria costata la vita all’impiegato sessantenne, il pubblico ministero Isabella Cavallari ha quindi fatto cadere l’aggravante della premeditazione, ipotizzata subito dopo i fatti quando l’accusa era ancora di tentato omicidio (Gregnanini, lo ricordiamo, morì in ospedale a sei mesi dall’agguato in pieno centro storico).

L’avviso di fine indagine sul delitto è stato notificato nei giorni scorsi, a quasi un anno dal fatto di sangue che ha scosso la città. Cazzanti (assistito dall’avvocato Fabio Anselmo) è accusato di aver atteso per circa un’ora il collega vicino al suo ufficio per poi tirare il grilletto della sua Glock Fab 130 calibro 9. Degli otto colpi esplosi, soltanto uno ha raggiunto Gregnanini all’addome. Il sessantenne fu portato subito in ospedale e sottoposto a diversi interventi chirurgici. Dopo un periodo di ricovero in Rianimazione si era acceso un barlume di speranza, tanto breve quanto effimero. Ben presto, infatti, la situazione tornò a peggiorare, imboccando una strada senza ritorno. Il 9 settembre del 2022, il cuore del dipendente comunale cessò di battere. Oltre all’omicidio, Il 58enne deve rispondere anche dell’aver portato fuori casa la pistola in maniera illecita (prima in piazzetta Schiatti, poi fino a Cremona dove è stato fermato), essendo lui titolare soltanto di un porto d’armi a uso sportivo. Riguardo all’aggravante della premeditazione, la procura è molto chiara. Il vizio totale di mente – certificato dalla perizia dello psichiatra Luciano Finotti – è incompatibile con la circostanza di aver pianificato il delitto. L’omicidio sarebbe infatti "manifestazione" dell’infermità del 58enne.

Concluse le indagini, il prossimo passo sarà l’udienza preliminare per una prima valutazione del caso da parte di un giudice. Nel frattempo, Cazzanti ha lasciato il carcere per una Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza). Si tratta di una struttura sanitaria nella quale può essere seguito e assistito, anche alla luce del quadro emerso dalla perizia psichiatrica disposta dal gip Danilo Russo in sede di incidente probatorio e condiviso sia dall’esperto nominato dal tribunale che dai consulenti di parte. L’indagato, a quanto si apprende, è stato trasferito nella Rems di Reggio Emilia all’inizio di dicembre. Periodicamente contatta lo studio legale del proprio difensore. "Lo sentiamo con cadenza settimanale – spiega l’avvocato Anselmo –. In Rems viene curato e sta meglio che in carcere, luogo nel quale non poteva stare".