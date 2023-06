Omicidio Gregnanini, la sentenza a Ferrara: assolto Michele Cazzanti “per vizio totale di mente”

Ferrara, 27 giugno 2023 – Michele Cazzanti, l'impiegato comunale accusato dell'omicidio del collega Roberto Gregnanini, è stato assolto per vizio totale di mente.

La sentenza è arrivata stamattina al termine del processo in rito abbreviato celebrato davanti al gup Carlo Negri. Il tribunale ha disposto per l'imputato la misura di quindici anni di ricovero in Rems.

L'uomo, nel marzo dell'anno scorso, aveva atteso il collega in piazzetta Schiatti e gli aveva sparato otto colpi di pistola, uno dei quali andato a segno.

Gregnanini era morto dopo sei mesi di ricovero in ospedale. "Il problema è sempre lo stesso - commenta l'avvocato Fabio Anselmo, difensore di Cazzanti -. Cioè che gli sia stato rilasciato un porto d'armi".