L’omicidio del Barco: “Voleva uccidere la madre, indifferente all’orrore”

Ferrara, 5 marzo 2025 – Sandro Biondi voleva uccidere la madre e, nel farlo, ha “perseverato nell’azione di soffocamento per oltre un’ora”, rimanendo “indifferente alla visione degli occhi di costei sbarrati, plausibilmente sopraffatta dall’orrore”. Parole della corte d’Assise che, nei giorni scorsi, ha depositato le motivazioni della condanna a 22 anni di reclusione del 54enne imputato per l’omicidio dell’anziana mamma Maria Luisa Sassoli, delitto avvenuto il 23 febbraio del 2023 nella loro abitazione di via Argante, al Barco. Ai giudici bastano poche pagine per spiegare le ragioni che li hanno spinti ad emettere quel verdetto.

La confessione di Biondi (assistito dagli avvocati Francesco Andriulli e Guido Guida) è stata piena e riscontrata in maniera univoca dagli esiti dell’autopsia e delle successive indagini. Nessun dubbio, come accennato, nemmeno sulla volontà di uccidere. Anzi. Secondo i giudici, la condotta di Biondi sarebbe stata contrassegnata “da dolo omicidiario di grado elevatissimo”: lui stesso ha ammesso di averle tenuto “premuto per oltre un’ora il cuscino sulla bocca, impedendole di muoversi col peso del suo corpo”.

Nello spiegare le ragioni della concessione delle attenuanti generiche (ritenute equivalenti alle aggravanti), la corte si addentra nelle condizioni psicologiche dell’imputato e nel contesto in cui è maturato l’omicidio, consumato a poche ore dal trasferimento dell’anziana donna in una casa di riposo.

I giudici, anche sulla scorta della consulenza psichiatrica che ne certifica la capacità di intendere e volere, descrivono Biondi come “un uomo solo, affetto da un grave quadro depressivo, che per anni ha provveduto pressoché totalmente a soddisfare i bisogni della madre, accudendola in maniera che può dirsi esemplare, sino al tragico epilogo, verificatosi proprio quando la situazione che gli aveva causato un profondo malessere pareva essere a un punto di svolta”, perché il ricovero “avrebbe alleviato il peso dell’accudimento dell’inferma che su di lui aveva gravato fino a quel momento”.

Per spiegare cosa abbia portato quel legame all’estrema degenerazione, i giudici si rifanno alle parole del consulente psichiatrico. Tra le pagine delle motivazioni si parla infatti di quel rapporto madre-figlio come di un “legame disperante, relazione di amore e odio”. In altri termini, “l’abbandono della madre, determinatasi ad accettare il ricovero, era stato interpretato da Biondi come un gesto di ingratitudine nei suoi confronti, di colui che l’aveva costantemente accudita”.

Questo, concludono i giudici, “aveva innescato uno stato di frustrazione e rifiuto che lo avevano portato a individuare l’omicidio come unica soluzione al vuoto esistenziale che gli si prospettava”. La sentenza di condanna a 22 anni potrebbe sin da subito passare in giudicato. Lo stesso imputato, il giorno della decisione, aveva infatti dichiarato l’intenzione di non ricorrere in Appello. Un proposito che, lette le motivazioni, sembrerebbe condiviso anche dai sui difensori.