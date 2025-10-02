Omicidio Minguzzi, Rosanna, madre coraggio: “Sì, Pier Paolo meritava questa giustizia terrena

Ferrara, 2 ottobre 2025 – “Pier Paolo meritava una giustizia terrena e ora, con questa sentenza, posso dire che una giustizia esiste...”. Rosanna Liverani, 92 anni, ha la voce rotta dalla commozione. Quella parola, “ergastolo”, pronunciata l’altro pomeriggio dal presidente dell’Assise d’Appello Domenico Stigliano nei confronti di due dei tre imputati dell’omicidio del figlio, Pier Paolo Minguzzi, la aspettava da tanto, troppo tempo.

“Trentotto anni. Da quella maledetta notte tra il 20 e 21 aprile 1987 quando lo rapirono e lo uccisero”. Ventuno anni, un grande futuro nell’Arma dei carabinieri, il giovane Minguzzi in quel momento era in forza alla caserma di Bosco Mesola. “Gli ultimi dieci anni – spiega Giancarlo, suo fratello – per noi sono stati difficili”. Dal 2015, quando un nuovo esposto-verità venne depositato a Ravenna. “E lì – prosegue Rosanna – abbiamo trovato un grande uomo, oltre a un immenso professionista, il procuratore Alessandro Mancini. Ci ha sempre creduto, ha creduto alla nostra famiglia. Lui e il pm Marilù Gattelli ci hanno dato la forza di andare avanti”.

Martedì, quando alle 17.45 è arrivata l’attesissima seconda pronuncia che ha ribaltato completamente il primo grado delle assoluzioni di Angelo Del Dotto e Orazio Tasca, ex carabinieri (resta la Cassazione), mamma Rosanna si è lasciata andare a un pianto liberatorio. “Non mi interessava tanto la pena, ma volevo sentire la parola condanna e vedere in faccia chi uccise il mio ragazzo. Che male poteva avere fatto per meritare una fine così? Lui era così buono, mi manca ogni giorno. Gli avevo fatto una promessa, avrei combattuto per lui fino all’ultimo giorno di vita. Continuerò”.

Venti aprile 1987, Alfonsine: “Pier Paolo uscì verso le 21 – ricorda Rosanna – con amici per andare al bowling di Imola. Lo accompagnai in veranda, mi diede un bacio che ancora sento sulla guancia. Ricordo i fari della sua auto che si allontanarono, fu l’ultima volta”. Il primo maggio di quell’anno il corpo, incaprettato a una grata, venne sputato dal Volano a Vaccolino. Da quel giorno l’inferno, le telefonate anonime, la richiesta di risarcimento dei rapitori, la maldicenze, l’ombra della mafia letteralmente spazzata via dalla seconda sentenza. “Oggi – tuona Giancarlo – abbiamo avuto giustizia ma manca l’ultimo tassello: siamo convinti che anche Alfredo Tarroni (assolto anche in Appello, ndr) avesse fatto parte della banda. Sì, la sentenza ci ridà speranza”. Ma resta una cosa da capire, conclude: “Perché questa decisione non arrivò in tribunale a Ravenna a giugno del 2022?”.