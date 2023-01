Omicidio Ferrara, uccise la nonna a calci e pugni, pena ridotta di un terzo: fu omicidio preterintenzionale

Pierpaolo Alessio era accusato della morte della nonna, Maria Luisa Silvestri

Ferrara, 11 gennaio 2023 – Ridotta di un terzo la pena per Pier Paolo Alessio (assistito dall'avvocato Pasquale Longobucco), il giovane ferrarese che in primo grado era stato condannato a sedici anni di reclusione per la morte della nonna Maria Luisa Silvestri, il 20 novembre del 2019, mentre stavano rientrando a casa da una serata trascorsa in pizzeria.

Oggi la Corte di Assise di Appello, dopo una camera di consiglio di un'ora e mezzo circa, ha sentenziato la condanna a dodici anni per omicidio preterintenzionale, riducendo la pena di un terzo. Tra sessanta giorni le motivazioni.