Omicidio Placati, ricorso in Appello "Non ho ucciso la mia Rossella"

BONDENO

di Cristina Rufini

Neanche cinque mesi dopo la condanna all’ergastolo di Doriano Saveri, ritenuto l’assassino della sua compagna Rossella Placati, i legali dell’artigiano di 47 anni, gli avvocati Pasquale Longobucco e Alessandra Palma, nei giorni scorsi hanno depositato il ricorso alla Corte di Assise di Appello di Bologna. I due legali contestano integralmente la sentenza della Corte di Assiste di Ferrara che il 17 gennaio scorso ha sancito il ’fine pena mai’ per Saveri. "La contestiamo in punta di responsabilità – spiegano – come abbiamo cercato di spiegare in primo grado gli elementi raccolti non provano la responsabilità di Saveri". Infine il sollecito per una nuova perizia medico-legale. "Saveri non voleva ’solo’ uccidere. Voleva eliminare colei che era divenuta la fonte della sua disperazione, della sua rovina, del suo stato di ‘demolizione’ interiore". E’ uno dei passaggi più duri delle cento pagine di motivazioni con cui la Corte di Assise ha spiegato la condanna all’ergastolo dell’artigiano. Un delitto, secondo la Corte, "compiuto in modo rapido e brutale, senza che la donna abbia avuto la possibilità di approntare una seppur minima difesa". Rossella Placati 51 anni, fu uccisa nella sua casa di Borgo San Giovanni, il 22 febbraio 2021: accoltellata al petto e finita con botte alla testa quando era già a terra esanime. Dell’orrendo delitto fu lo stesso Saveri a informare i carabinieri. Respingendo però qualsiasi accusa. Fin da subito e anche nel corso dell’esame imputato, a novembre dello scorso anno si è dichiarato innocente. "Faccio fatica a pronunciare il suo nome. La amavo veramente tanto. Avevo investito molto nel nostro rapporto". Così Saveri alla Corte spiegò perché non pronunciava il nome della sua compagna". "Ho visto la scena. Ero nel panico. Le ho messo una mano su una gamba e sul collo per vedere se era viva, poi sono andato dai carabinieri", è il racconto di come scoprì il cadavere di Rossella. Ora proverà a convincere la Corte di Assise di Appello della sua innocenza.