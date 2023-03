Soffocò la madre nel letto a Ferrara, Sandro Biondi: “Voglio vedere la mia famiglia”

Omicidio a Ferrara, nel riquadro il figlio Sandro Biondi che ha confessato l'omicidio della madre

Ferrara, 29 marzo 2023 – “Voglio vedere la mia famiglia". La richiesta arriva direttamente dal carcere. Sandro Biondi – il 52enne accusato dell’omicidio della madre Maria Luisa Sassoli, soffocata con un cuscino nell’appartamento che condividevano al Barco – rompe il silenzio e lancia l’appello attraverso il suo difensore.

Chiede di vedere il fratello e i parenti, i quali già in passato avevano fatto richiesta di un colloquio, ma lui aveva sempre rifiutato chiudendosi in se stesso. Probabilmente gli ci è voluto un po’ di tempo per ‘metabolizzare’ i fatti di cui si è macchiato, ma adesso potrebbe essere pronto a confrontarsi con i propri cari. Oltre a manifestare tale volontà, a quanto si apprende, da venerdì il 52enne ha ripreso a mangiare. Aveva infatti smesso di nutrirsi poco dopo il suo arrivo all’Arginone.

"In carcere è molto seguito – spiega l’avvocato Monica Pedriali dopo avergli fatto visita alla casa circondariale – e viene coinvolto in diverse attività". Nel frattempo, anche la perizia psichiatrica disposta dal pubblico ministero Andrea Maggioni fa passi avanti. Lo psichiatra Luciano Finotti ha concluso gli accessi in carcere per incontrare l’indagato e ora la relazione dovrebbe essere in fase di stesura. A breve sarà quindi possibile comprendere il quadro psichico dell’omicida e stabilire se fosse o meno capace di intendere e di volere al momento del delitto. Una volta messi nero su bianco i risultati della consulenza, la difesa di Biondi valuterà se ci sono le condizioni per una misura alternativa rispetto al carcere.

La tragedia di via Argante si è consumata la mattina del 23 febbraio. Lo scenario nel quale è maturato il delitto è quello di una situazione familiare complessa. Da una parte il rapporto esclusivo, quasi simbiotico del figlio con la madre. Dall’altra le difficili condizioni di salute dell’anziana, delle quali Biondi non era forse più in grado di farsi carico. Dopo aver ucciso la madre, Biondi si è consegnato.

L’uomo è stato sentito per oltre due ore in questura dal pubblico ministero. Davanti al magistrato ha ammesso tutto. "Sì, sono stato io". Ha detto di averla uccisa soffocandola con un cuscino mentre era sul letto. Poco dopo avrebbe lui stesso chiamato la polizia, attendendo gli agenti sulla porta di casa. "Non ce la facevo più" avrebbe detto a chi lo ha preso in custodia dopo i fatti. Durante l’interrogatorio, Biondi ha esposto la sua verità. Dalle sue parole, unite agli elementi raccolti dagli investigatori, sono emerse le circostanze dalle quali, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scaturita la tragedia.

Biondi era vissuto sempre con la madre, in quell’appartamento modesto ma ben curato alla periferia della città. Da sempre il 52enne si era preso cura della donna, che col tempo era diventata l’unica persona nella sua vita. Col peggioramento delle condizioni di salute della pensionata, la situazione era probabilmente diventata insostenibile per quel figlio che quotidianamente si faceva carico di lei e dei suoi bisogni. Un malessere che è sfociato nelle più estreme e impensabili conseguenze.