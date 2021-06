Ferrara, 2 giugno 2021 - "Pieparolo era soggetto a sbalzi di umore. La maggior parte del tempo era tranquillo. Poi, a volte, alzava la voce. Sospettavo potesse esserci qualche problema. Cambiava sguardo e atteggiamento". Doriana Ganzaroli è figlia di Maria Luisa Silvestri, la 71enne morta il 20 novembre del 2019 in via Marconi, e madre di Pierpaolo Alessio, il 24enne accusato di avere ucciso l’anziana, aggredendola mentre facevano ritorno a casa in auto.

Maria Luisa Silvestri massacrata a mani nude - Picchiata dal nipote nell'auto. Nonna muore in ospedale

Ieri mattina, la donna ha testimoniato davanti alla corte d’Assise, nell’ambito del processo che vede imputato il giovane per omicidio volontario con dolo eventuale. Rispondendo alle domande del pubblico ministero Barbara Cavallo e del difensore dell’imputato, l’avvocato Pasquale Longobucco, Ganzaroli ha delineato la situazione familiare e i rapporti tra Alessio e la nonna. Il genitore ha descritto il rapporto tra il 24enne e Maria Luisa come di "amore totale. Erano sempre insieme – ha aggiunto –, è cresciuto con lei. Pierpaolo, inoltre, non ha la patente quindi si muoveva sempre in macchina con la nonna".

Il discorso si è poi spostato su alcuni screzi con il nonno, sfociati poi in una denuncia. Al centro pare ci fossero richieste di denaro "per vestiti o per le sigarette". Non sono però emersi in maniera univoca i toni e la frequenza di queste domande. La testimonianza si è poi spostata sul carattere di Alessio. La madre è entrata nel dettaglio di alcuni suoi scatti d’ira. "Alzava la voce senza motivo apparente – ha spiegato alla corte –. Una volta ha lanciato degli scatoloni di merce nella nostra pizzeria e un’altra l’ho visto mentre si prendeva a sberle da solo. Poco dopo, però, ritornava sempre perfettamente tranquillo".

Situazioni per le quali si sarebbe anche valutato l’intervento di uno specialista ma senza mai intraprendere un percorso terapeutico, anche a causa del rifiuto di Pierpaolo. In aula sono poi stati sentiti due carabinieri (il militare fuori servizio intervenuto per primo sul luogo del delitto e uno di quelli che hanno seguito le indagini), il nonno dell’imputato e due testimoni che hanno assistito ai fatti. Una teste intervenuta in via Marconi ha dichiarato di aver sentito Alessio incolpare la nonna del fatto che i militari lo stessero portando via mentre l’altra ha riferito di aver visto il giovane colpire Maria Luisa e trascinarla verso il retro dell’auto. Il primo militare ha infine spiegato di aver trovato il ragazzo in stato confusionale, ma probabilmente non a causa di un abuso di alcol o droga. Il caso tornerà il aula il 16 giugno.